Continua la protesta per le strutture sportive a Sala Consilina: scintille tra tifosi, amministrazione e opposizione

Gli striscioni affissi dai tifosi del “Collettivo 84036” a Sala Consilina per esprimere il malcontento in quanto per seguire le proprie squadre occorre andare al di fuori dei confini comunali anche quando la partita è “in casa”, hanno dato vita a un botta e risposta in cui sono intervenuti il gruppo di opposizione “Salesi”, il sindaco Francesco Cavallone e l’assessore con delega allo sport e i servizi sociali Elena Gallo.

Nella mattina di giovedì gli striscioni sono stati prontamente rimossi e a tal proposito il gruppo di opposizione “Salesi”, attraverso un comunicato stampa ha detto: “Ancora una volta è fulminea l’azione di censura nei confronti del dilagante dissenso nei confronti del sindaco Cavallone e la sua maggioranza. Chiediamo al sindaco di ascoltare, di fare autocritica e, magari, anche di fare un passo indietro rispetto a tanta insofferenza da parte dei cittadini”.

D’altro canto il sindaco ha risposto all’attacco, attraverso i social, con queste parole: “Non c’è stata alcuna censura da parte nostra, gli striscioni sono stati rimossi su iniziativa della Polizia Municipale in quanto affissi abusivamente. Ci stiamo adoperando per la costruzione di una struttura sportiva a Sala Consilina da parte di privati con i quali stiamo intraprendendo un percorso condiviso per superare tutti gli ostacoli.”

Sembra che però non tutti nella maggioranza condividano la scelta della rimozione così repentina degli striscioni e delle modalità comunicative messe in atto dall’amministrazione comunale. Infatti, proprio Elena Gallo, assessore allo sport ha scritto sulla propria pagina Facebook: “Il malcontento è figlio della mancata comunicazione. Non ritengo ci siano colpe, ma se ci fossero non sarebbero della protesta, ma di chi non ha avuto la capacità di comunicare. Sarebbe stato bello se gli striscioni fossero stati rimossi dai ragazzi del Collettivo dopo le dovute spiegazioni da parte nostra: forse così si sarebbe creato un “ponte” e non un muro, tra chi questa città la amministra anche e chi la ama soltanto.”

Il collettivo non ha tardato nel rispondere a tutti coloro che si sono sentiti parte in causa e hanno affisso per le strade della cittadina l’ennesimo manifesto in cui hanno espresso nuovamente le motivazioni della protesta e hanno aggiunto, rivolgendosi sia all’amministrazione che all’opposizione: “Invece di ricevere una risposta concreta abbiamo assistito ad una severa censura e futili strumentalizzazioni politiche. Muovete le vostre pedine, noi giochiamo da soli.”

Ad oggi in molti hanno espresso la propria opinione sui social ma ancora non c’è stato alcun tentativo da parte dell’amministrazione comunale di incontrare il collettivo, i tifosi e l’opposizione per discutere e spiegare in maniera chiara le problematiche legate alle strutture sportive di Sala Consilina e di rispettare, per citare le parole di Elena Gallo, “gli oneri di un ruolo che si è scelto”.

Tatjana Chirichella