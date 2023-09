Il sangue di San Gennaro si è sciolto. Napoli è in festa

Napoli è in festa per celebrare San Gennaro, il santo patrono della città. Questa mattina tantissimi fedeli si sono riuniti nel Duomo per presiedere alla solenne celebrazione eucaristica ed assistere al “miracolo del sangue”. Il fatto si ripete tre volte l’anno: il 19 settembre, ricorrenza della decapitazione del martire, il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre, in memoria dell’eruzione del 1631.

Ogni anno i napoletani attendono con ansia che il sangue del patrono di Napoli e della Campania si sciolga e questa volta l’attesa non è stata vana. Alle 10.03 di questa mattina, infatti, è stato dato l’annuncio dell’avvenuta liquefazione del sangue. L’annuncio è stato accolto da un lungo applauso dai tanti fedeli che già dalle prime ore del mattino si erano ritrovati nella Cattedrale per partecipare alla celebrazione tenuta dell’arcivescovo Domenico Battaglia. “Che sia davvero festa, festa nel cuore, una festa che chiede il desiderio della pace nella nostra vita, in questa città, nella nostra terra”, sono le parole pronunciate dall’arcivescovo dopo l’annuncio del miracolo di San Gennaro, che da sempre viene visto come segno di buon auspicio per la città e la Campania in generale. In Duomo erano presenti anche l’abate monsignor Vincenzo de Gregorio, il sindaco di Napoli ,Gaetano Manfredi e il cardinale Crescenzio Sepe, ex arcivescovo di Napoli. Alla celebrazione ha partecipato anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha dichiarato che “San Gennaro è anche occasione per ritrovare valori umani fondamentali. Un momento religioso, di preghiera e raccoglimento, ma anche un’occasione per fermarsi a pensare sulla nostra vita e su come è complicato vivere in un mondo di tensioni e di mancanza di rispetto”. I festeggiamenti termineranno il 26 settembre.

Danila Pia Casella