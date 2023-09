Nel corsa podistica di “StraSanMichele” a Sala Consilina trionfano Nigro e Bellizio

Grande successo per la terza edizione della StraSanMichele, gara podistica organizzata dalla Metalfer-Podistica Brienza 2000 a Sala Consilina del presidente Antonio Coppola con la preziosa collaborazione del vice Antonio Collazzo e del socio Pietro Lopardo, una competizione che si fonda sul piacere di stare insieme, prima di tutto, condividendo la stessa strada e la stessa fatica. La competizione esiste, ci mancherebbe altro, ma non è tutto per chi affronta le corse senza pensieri né aspettative: è questa la legge non scritta del popolo degli amatori che hanno affollato le strade di Sala Consilina. Una manifestazione realizzata “con il cuore”, per riprendere le parole di Marika Valisena, la dirigente del Gruppo Sportivo Alimentare che, a partire da quest’anno, ha deciso di sostenere gli sforzi della società. Seppure disturbata da una leggera pioggia, la StraSanMichele si è accesa fin dal primo dei quattro giri del circuito cittadino (2150 metri ondulati e nervosi, con la rampa spartiacque di corso De Petrinis poco prima del traguardo): in testa i due favoriti della vigilia, Giorgio Mario Nigro (Carmax-Camaldolese) e il marocchino Kamel Hallag (Ideatletica Aurora Battipaglia), scortati dal regolarista Damiano De Cesare (Cilento Run). Più staccati, invece, Umberto Di Martino (Metalfer) e Domenico Sica (Atletica Agropoli), seguiti a loro volta da Claudio Marcello Coletta (Podistica Pollese). Al secondo passaggio in piazza Umberto I, De Cesare non riesce a tenere il ritmo imposto dal 36enne di Campagna e dal veterano di stanza a Battipaglia: nessuno riuscirà comunque a comprometterne la presenza sul podio. Nigro attende la penultima scalata di corso De Petrinis per affondare il colpo risolutivo: i pochi metri di scarto guadagnati su Hallag alla fine della terza tornata si amplieranno fino ai 40” registrati dal cronometro al capolinea della corsa. Arriva così il settimo successo stagionale per il corridore della Carmax con il tempo di 30’50” davanti ad Hallag e De Cesare, staccato di 1’25” da Nigro. Giù dal podio Di Martino, poi Sica e Coletta.

Nella prima pagina della classifica anche Marco Del Bue (Cilento Run, 7°), Luca Robortella (Metalfer, 8°), Michele Barbella (Cilento Run, 9°) e Antonio Ferrara (Sporting Calore, 10°). Gara a senso unico tra le donne: la 32enne Lavinia Bellizio (Sporting Calore, 38’32”) ha centrato il terzo bersaglio del 2023, lasciandosi alle

spalle Nadia Tepedino (Podistica Pollese, a 2’39”) e la campionessa italiana a squadre di trail corto Esther Gladys Lopez (Metalfer, a 4’50”). Il vice presidente della società arancionera, Antonio Collazzo, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti sia per il buon numero di atleti al via, sia per il livello complessivo della corsa. Spiace soltanto per la pioggia caduta nell’ultima parte della manifestazione, ma il bilancio finale della StraSanMichele è fuor di dubbio lusinghiero”.

Rocco Carrano