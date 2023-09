Scontro tra due auto a Teggiano, danneggiato anche un palo dell’illuminazione pubblica

Nel comune di Teggiano, lungo la Via Provinciale del Corticato, si è verificato un incidente stradale che ha rallentato il traffico per qualche ora ma per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti. La dinamica è al vaglio degli inquirenti: un’auto, probabilmente, stava svoltando a sinistra, quando c’è stata la collisione con un’altra vettura, culminando poi nell’urto contro un palo dell’illuminazione pubblica. Fortunatamente, non ci sono stati feriti in seguito all’accaduto, ma solo un grande spavento per entrambi i conducenti.

Questo incidente mette in luce una preoccupante tendenza che si sta sviluppando lungo la Via Provinciale del Corticato, caratterizzata da lunghi rettifili ed un manto stradale in cattive condizioni, con numerose buche presenti. Circostanze, queste, che non contribuiscono certamente a garantire un ambiente sicuro per la circolazione stradale.

La Via Provinciale del Corticato è una risorsa importante per la comunità di Teggiano e dei comuni circostanti e dovrebbe essere un luogo dove i residenti ed i visitatori possano circolare in tutta sicurezza. Un miglioramento delle condizioni stradali non solo preserverebbe la vita e l’incolumità delle persone, ma anche garantirebbe un ambiente più tranquillo e sereno per tutti coloro che la percorrono.

Giuseppe Giardullo