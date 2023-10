“Benedizione degli animali” e preparazione dei “cinti votivi”: Padula si prepara per i festeggiamenti in onore di San Francesco

Tutto pronto a Padula per i festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e “fratello” degli animali.

La devozione dell’intera comunità di Padula per San Francesco è evidente e riflette l’amore per la natura e per la vita in tutte le sue forme, che erano al centro della vita del Santo.

È bello vedere come le tradizioni vengono portate avanti, come la “benedizione degli animali”. San Francesco è universalmente noto per il suo amore e rispetto per la natura e gli animali, ed è appropriato che questa tradizione sia mantenuta viva in onore del patrono degli animali.

I frati del Convento di San Francesco di Padula, guidati dal Guardiano Fra Marco Della Rocca insieme a Fra Emilio Cafaro e Fra Carlo Basile, in questi giorni stanno girando per le aziende e dai privati cittadini, nelle campagne di Padula, per la benedizione degli animali, un segno di rispetto per San Francesco e un’opportunità per salutare i proprietari di allevamenti locali, i quali hanno offerto l’agnello, il vitello e altri animali per la “riffa” che si terrà domenica 8 ottobre nella piazza antistante al Convento di San Francesco.

La benedizione degli animali è un momento significativo che rafforza il legame tra gli esseri umani e gli animali, ricordando l’importanza del rispetto e della cura degli animali che contribuiscono al nostro sostentamento. Questo rito è un riflesso della profonda fede e della gratitudine delle comunità rurali per i doni della terra e degli animali.

Il messaggio di San Francesco, che è il patrono degli animali, promuove un senso di fraternità universale che è ancora rilevante oggi. San Francesco, nonostante fosse figlio di un nobile mercante, scelse di abbracciare una vita di povertà, penitenza e solitudine. Nei suoi racconti, i pesci, gli agnelli, i lupi e gli uccelli erano “fratelli e sorelle” a cui attribuiva sacralità, invitando tutti a vedere la divinità nella vita di tutti gli esseri viventi.

Oggi, questa antica tradizione contadina si traduce in un segno di gratitudine verso gli animali che arricchiscono la nostra vita. Nelle campagne, la fede contadina continua a chiedere a Dio di benedire e proteggere gli animali che forniscono il nostro sostentamento quotidiano con il duro lavoro. In una società moderna e cittadina come la nostra, i rapporti e i valori possono essere mutati, ma il desiderio di benedire gli animali rimane un segno di profonda fede e rispetto verso la vita che ci circonda.

La tradizione di benedire gli animali durante la preparazione della festa di San Francesco è stata ripresa molti anni fa da Padre Antonio Basso, ed è portata avanti Fra Marco della Rocca insieme a Fra Emilio Cafaro e Fra Carlo Basile, la fraternità che guida sia il Convento di San Francesco a Padula sia il Convento di Sant’Antonio a Polla.

Inoltre nella giornata di ieri, sono stati preparati dei cinti votivi, fatti prevalentemente di spighe di grano, candele e fiori di carta che accompagnano o precedono la processione di San Francesco. L’uso dei “castelletti tipici” come parte delle celebrazioni è un altro aspetto affascinante della tradizione. Questi “tronetti” non sono semplici decorazioni, ma piuttosto simboli di gratitudine e devozione. Essi rappresentano un legame spirituale tra la comunità e San Francesco, così come un segno di riconoscenza per le grazie ricevute.

È positivo vedere come queste tradizioni siano mantenute e tramandate nel corso degli anni, mantenendo viva la memoria di San Francesco d’Assisi e l’importanza del rispetto per la natura e gli animali nella società moderna. La combinazione di devozione religiosa e rispetto per la natura rappresenta un messaggio rilevante e attuale.

Il programma degli eventi

Oggi, domenica 1 ottobre e lunedì 2, dopo la novena, alle ore 20.00, sarà allestita la “Cena degli Angeli” con piatti della tradizione francescana a cura dell’Ordine Francescano Secolare Gi Fra, con animazione di musica popolare. Martedì 4 ottobre, Vigilia della Solennità di San Francesco, M.R.P. Antonio Michele Ridolfi presiederà la Celebrazione del Transito di S. Francesco. Mercoledì 4 ottobre, Solennità del Serafico San Francesco, le Sante Messe saranno celebrate alle ore 6.00, alle 7.00 e alle 8.30 e alle 9.30 processione con la statua di San Francesco per le campagne e al rientro benedizione delle automobili. Venerdì 6 ottobre alle ore 20.30, si terrà il Festival delle zampogne, delle ciaramelle e dell’organetto. Sabato 7 ottobre serata animata dal gruppo Gi.Fra con i bambini. Domenica 8 ottobre le Sante Messe saranno celebrate alle ore 7.00, 8.00 e 9.30 e alle 10.30 si terrà la processione con le statue di San Francesco e Sant’Antonio per le vie del paese. Alle 18.00 la Santissima Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi Teggiano Policastro, Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Antonio De Luca. A fine celebrazione, verranno consegnati a San Francesco e Sant’Antonio come atto di affidamento dei bambini. ù

Alle ore 20.00, dopo lo spettacolo pirotecnico e poi quello musicale di “Agostino La Cava”, avrà luogo la tradizionale riffa degli agnelli.