Corleto Monforte primo Comune d’Italia a firmare per un Centro di Accoglienza Straordinaria

Cinquecentodiciasette. Tanti sono i cittadini di Corleto Monforte. Cinquecentodiciasette persone, anche di meno se si considerano i residenti reali, che dallo scorso 20 luglio hanno accolto nuclei familiari richiedenti asilo e arrivati a Corleto Monforte in seguito a un accordo pilota per l’Italia. Corleto, infatti, è il primo Comune italiano ad aver firmato con una Prefettura, quella di Salerno in questo caso, un accordo per l’accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per formare così un Cas – Centro di Accoglienza Straordinaria. “Siamo stati i primi in Italia e siamo orgogliosi di quest’azione”, ha confermato il sindaco eletto in una lista civica ma nato politicamente con Alleanza nazionale e ora aderente al partito del premier Giorgia Meloni, Filippo Ferraro. Così, dopo l’accordo diretto con la Prefettura di Salerno, a metà luglio nell’ex asilo del piccolo borgo sono stati ospitati i primi sei nuclei familiari con la supervisione della fondazione vicina al Comune, Iridia. La stessa che gestisce il museo del paese e fa iniziative socio-culturali. Tuttavia rispetto ai primi sei nuclei familiari, solo due sono rimasti, gli altri nel corso di queste settimane sono già fuggiti tentando di raggiungere il nord Europa. Così sono arrivate nuove famiglie, madri con bambini soprattutto. Altri sono arrivati e fuggiti nel corso di circa 60 giorni. E i venti posti letto a disposizione, fino a ieri, contavano 18 persone a occuparli. Il Comune che ha cominciato con entusiasmo il percorso si trova così ad affrontare difficoltà inaspettate ma allo stesso tempo ha trovato un’opportunità che sta provando a coltivare. La presenza di nuclei familiari, e quindi di bambini, infatti, permette il “salvataggio” delle scuole con l’iscrizione alle scuole dell’infanzia ed elementari di un numero sufficiente per non chiudere le aule. “È bello – ha aggiunto Ferraro – vedere il nostro paese ripopolarsi ed è bello essere d’aiuto a chi è più sfortunato solo perché nato in parti del mondo in cui la migrazione sembra l’unica strada possibile per avere l’opportunità di migliorarsi”. E allo stesso tempo il primo cittadino non si nasconde. “L’anno scorso non abbiamo potuto raccogliere tutte le olive presenti sul nostro vasto territorio per mancanza di manodopera. Così come sono in difficoltà ditte edili e agricole ma anche assistenza domiciliare. Una migrazione del genere, in paesi piccoli come il nostro può e deve una opportunità sia per chi viene accolto sia per chi accoglie”.