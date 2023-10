La Banca Monte Pruno fa visita all’associazione “Sacchesi d’America” di New York

Ultima tappa della missione americana per la Banca Monte Pruno. Dopo aver partecipato nei giorni scorsi ai due giorni di festeggiamenti per il 50° anniversario della costituzione del Club San Cono di New York e dopo la visita ai Club di Sanza e Sassano, i rappresentanti del noto istituto di credito hanno voluto far visita anche alla sede dell’Associazione Sacchesi d’America, situata nel quartiere Whitestone di New York. La delegazione è stata ricevuta dal Presidente del sodalizio Pasquale Masullo, dai dirigenti del club e da numerosi soci e amici accorsi proprio per onorare la presenza dei loro compaesani italiani. L’Associazione ha voluto conferire al Direttore Generale Michele Albanese, al Vice Presidente Antonio Ciniello e al Preposto della filiale di Teggiano Alfiero Albanese la qualifica di “socio onorario” del Club.

Il Direttore Albanese, dopo aver ringraziato i presenti per l’attenzione riservata a tutta la rappresentanza della Monte Pruno, si è dichiarato onorato dell’accoglienza ricevuta ricordando, tra l’altro, che molti dei presenti sono clienti e soci della Banca e che ogni volta che tornano in Italia non mancano di passare per usufruire dei servizi che offre la stessa.

All’incontro era presente anche il Presidente del Club di San Cono Rocco Manzolillo che, per l’occasione, ha consegnato al Direttore Albanese una medaglia d’oro con le immagini di San Cono e della Statua della Libertà.

Giovanna De Luca