Controlli straordinari dei carabinieri di Battipaglia: scattano arresti e denunce

Nel corso delle ultime due settimane, i carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto alla microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati connessi alla guida in stato di ebrezza, oltre che all’uso di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico sopratutto nei fine settimana, e nei luoghi a maggiore afflusso turistico e veicolare, dove sono stati istituiti numerosi posti di controllo eseguiti dal personale delle diverse Stazioni Carabinieri con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. I controlli si sono articolati in più giorni e in diverse fasce orarie, ed hanno visto l’impiego di 76 pattuglie e 154 militari, impegnati in particolare nei comuni di Battipaglia, Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana.

Nel corso dell’operazione sono state 83 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre 2 persone sono state denunciate rispettivamente per recidiva di guida senza patente e per guida in stato di alterazione da alcol e lesioni stradali. L’incremento del numero di servizi di pattuglia con ampio raggio d’azione ha permesso inoltre di deferire in stato di libertà 1 persona per resistenza a pubblico ufficiale, 4 per violazione delle prescrizioni impartite dalle Autorità, 3 per rapina, 2 per furto, 1 per danneggiamento, 4 per truffa, di cui una aggravata ai danni di persona anziana, ed 8 per reati contro la persona. Sono state tratte in arresto 2 persone per il furto ad un noto supermercato di Pontecagnano Faiano, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso presso la propria abitazione di Pontecagnano Faiano di 84,9 gr. di “hashish”, 1 in esecuzione di custodia cautelare in carcere perché ritenuta responsabile di due rapine ai danni di una tabaccheria di Pontecagnano, 1 per furto aggravato di due biciclette elettriche, ed infine 1 per spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovata in possesso presso la propria abitazione di Giffoni Valle Piana di 127 gr. di “hashish”.

Ylenia Trotta