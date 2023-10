La Regione Campania sceglie Pertosa per la “Settimana della protezione civile”

La Regione Campania, in collaborazione con il comune di Pertosa e la fondazione Mida, ha scelto Pertosa per una giornata basata sulla conoscenza del sistema Protezione Civile. Difatti gli eventi organizzati dal 9 al 15 ottobre in Campania durante la “Settimana della protezione civile” rappresentano un’occasione importante, soprattutto per i più giovani, per conoscere al meglio i mezzi e le attrezzature impiegate in caso di emergenza. Durante la mattinata di ieri a Pertosa si è potuto assistere a dimostrazioni ed esercitazioni operative, tra cui il salvataggio in acqua e in edifici da parte di volontari, vigili del fuoco e operatori di differenti enti che compongono il sistema. I ragazzi sono stati accompagnati in un percorso formativo e hanno avuto modo di conoscere i rischi del territorio in cui risiedono e i comportamenti da adottare in caso di emergenza. e gli altri centri di riferimento regionali CRIUV E CRIPAT, hanno illustrato come funziona una cucina da campo per preparare i pasti per gli ospiti di un campo di accoglienza, installeranno una mostra sulle aree di accoglienza, eseguiranno dimostrazioni per la gestione sanitaria dei cani in un centro di accoglienza. Fondamentalmente anche la presenza di Claudia Campobasso, Dirigente della protezione Civile Regionale, e del primo cittadino Domenico Barba che nel convegno tenutosi nel pomeriggio al Museo Auditorium a Pertosa hanno rimarcato l’importanza del sistema protezione civile e gli adeguati comportamenti da adottare durante un’emergenza e situazioni di pericolo.

Mariela D’Elia