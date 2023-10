Blitz anticamorra contro il clan Di Lauro: in manette anche il cantante Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli

Sono in totale 27 le persone che sono state arrestate dal Ros e dai carabinieri di Napoli in seguito a un blitz avvenuto all’alba di questa mattina. Tra loro anche Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, e il cantante neomelodico Tony Colombo insieme a sua moglie Tina Rispoli.

Le indagini si sono concentrate in particolare nell’arco di tempo che va tra il 2017 e il 2021 in cui sono emerse anche altre attività illecite come lo spaccio di droga, estorsioni, minacce ai familiari di un pentito e anche agli imprenditori che partecipavano alle aste giudiziarie per costringerli a desistere.

Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, il clan Di Lauro investiva in società di abbigliamento e creava brand, insieme con il cantante neomelodico e la moglie, come quello denominato “Corleone” e la bevanda energetica “9 mm”. In sostanza, secondo gli inquirenti, è stata messa in piedi una sorta di “Di Lauro spa”, che si è prodotta in investimenti in attività ritenute meno rischiose attraverso società intestate a prestanome, con le quali il clan gestiva, per esempio, una nota palestra, una sala scommesse e alcuni supermercati.

Anche il contrabbando di sigarette dall’est, in particolare dalla Bulgaria e dall’Ucraina, faceva parte del “core business” dei Di Lauro. Con un investimento di mezzo milione di euro, infatti , secondo gli investigatori, reso possibile dai vertici del clan Di Lauro, e da Tony Colombo e sua moglie, è stata messa in piedi una fabbrica di sigarette per confezionare pacchetti di sigarette con tabacco estero da vendere in Italia e all’estero. In seguito al Blitz, sono quindi stati sequestrati al clan beni per 8 milioni di euro

