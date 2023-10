Report di Legambiente su abusivismo edilizio in Campania: ancora poche le demolizioni

Il III Report di Legambiente sull’abusivismo edilizio, presentato oggi a Roma, ha fatto il punto anche sulla regione Campania. Alla Campania spetta il record “negativo” per numero di ordinanze emesse in rapporto alla popolazione: dal 2004 al 2022, è stata aperta una pratica per abusivismo edilizio ogni 236,6 abitanti. Quattro gli indicatori presi in considerazione dall’associazione ambientalista per il suo monitoraggio civico: trasparenza, ordinanze di demolizione e abbattimenti eseguiti, trascrizioni immobiliari nel patrimonio comunale, trasmissione alle prefetture delle ordinanze di demolizione non eseguite.

“Un esercito di manufatti – dichiara Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania – che devastano da decenni le parti più pregevoli della nostra Regione, a partire dalle zone costiere, per troppo tempo favorito da una politica disattenta e da un’opinione pubblica che è stata spesso tollerante, soprattutto dove il fenomeno è più grave e diffuso. Una regione, la Campania, che, anche per l’ingerenza della camorra nel ciclo dell’edilizia, avrebbe bisogno di un governo del territorio attento e lungimirante e che invece rifugge costantemente dall’obbligatorietà della pianificazione, anche ricorrendo alle tante strategie in deroga e al continuo annuncio e promessa elettorale di nuovi condoni.“Al fine di risolvere questa grave problematica, è fondamentale secondo Legambiente agire in maniera decisiva coordinando e coinvolgendo tutte le istituzioni e la comunità stessa. A tal proposito Legambiente chiede di lavorare sul danno erariale, ed è necessario prevedere lo stop dell’iter di demolizione solo in presenza di un provvedimento di sospensione da parte di un tribunale.Inoltre, Legambiente propone anche di istituire un fondo di rotazione con uno stanziamento pari a 100milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e sollecita l’emersione degli immobili non accatastati. “L’abusivismo edilizio – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è un’autentica piaga che tiene in ostaggio il territorio, la legalità e lo sviluppo del nostro Paese ormai da molti decenni. Parliamo di un fenomeno che, anche negli ultimi anni, nonostante la crisi edilizia e quella pandemica, si mantiene su livelli preoccupanti, addirittura in crescita nel 2022 come valori assoluti”.

Marianna Feliciello