Ospedale Scafati. Aurelio Tommasetti attacca il governatore De Luca

Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, prendere posizione in merito al caso che ha scosso l’Agro, con il decesso di una donna di 59 anni all’esterno dell’ospedale.

Spiega Tommasetti “ fronte al duro attacco social del governatore non possiamo stare in silenzio. Una reazione scomposta nei confronti di chi non ha fatto altro che difendere la sua comunità denunciando le gravi carenze della sanità a livello locale, cosa che peraltro anche noi facciamo puntualmente da tempo. Esprimo la mia solidarietà al sindaco Pasquale Aliberti che di certo non deve sentirsi chiamare sciacallo per aver portato alla luce un problema evidente come quello del punto di primo soccorso chiuso”.

L’esponente della Lega chiarisce come la regione Campania faccia costantemente i conti con un sistema sanitario che non funzioni; andando dalla mancanza dei mezzi di soccorso alle strutture non efficienti fino ad arrivare ai reparti e ai Pronto soccorso che rischiano di chiudere. Tommassetti sottolinea come non si possa parlare di sciacallaggio ma di promesse poliche non mantenute.

Mariela D’Elia