Certosa di San Lorenzo. Paladino: “I lavori contro il piano di gestione sono uno scempio”

Si è svolta presso il bar Paladino di Sala Consilina la conferenza stampa indetta dall’avvocato Angelo Paladino per discutere delle condizioni in cui versa la Certosa di San Lorenzo a Padula. Alla conferenza stampa era presente oltre all’avvocato Paladino, che è anche presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio, l’architetto Domenico Nicoletti, in qualità di segretario.

Paladino e Nicoletti si sono detti molto preoccupati per le condizioni della Certosa di san Lorenzo, patrimonio dell’UNESCO dal 1998, per diverse motivazioni. Da due anni la Certosa non ha un direttore e il personale è diminuito notevolmente nel tempo, il numero di presenze è nettamente inferiore rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare da un sito di tale portata sia per grandezza che per la valenza storica.

Inoltre, una delle grandi problematiche legate alla Certosa sono i lavori costati doversi milioni di euro che hanno apportato delle modifiche “indecorose”, a detta dell’avvocato Paladino, alla struttura originaria. Le mura dell’edificio sono state forate per montare l’impalcatura necessaria per i lavori di restauro e all’esterno della struttura del 1300 è stata posta una scala in ferro che “va in netto contrasto con lo stile della Certosa e che rappresenta un vero e proprio scempio”.

L’architetto Nicoletti ha precisato che lui e l’avvocato Paladino si sono recati personalmente a Napoli per avere un confronto con la sovrintendenza ma quest’ultima quando ha concesso l’appalto per i lavori non era a conoscenza del piano di gestione che non prevede in alcun modo questo tipo di lavori.

“Noi non ci fermiamo, andremo avanti, denunceremo alla sovrintendenza regionale, al Ministero e all’UNESCO – annuncia l’avvocato Paladino – Spero anche che il Comune di Padula intervenga sia per i lavori che sono stati effettuati, sia per la gestione. Chiederemo il rispetto del piano di gestione della Certosa, approvato al momento del riconoscimento da parte dell’UNESCO.”

Tatjana Chirichella