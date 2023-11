La Banca Monte Pruno a Bologna per la Convention di iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo

Il Vice Presidente Antonio Ciniello ed il Direttore Generale Michele Albanese della Bcc Monte Pruno hanno partecipato alla Convention di iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo dal tema “Potere possibile”.

La Convention, tenutasi sabato 28 ottobre, alla presenza di oltre 170 partecipanti, è stata aperta da una brillante relazione introduttiva della Presidente di iDEE, Teresa Fiordelisi, che inizialmente ha precisato: “Abbiamo affiancato al termine “potere” un aggettivo qualificante: “possibile”, quindi “potere possibile” perché non vogliamo fermarci al concetto statico di potere ma vorremmo, qui, insieme a voi indagare su quelle che sono le caratteristiche e le infinite possibilità di una leadership femminile”. La giornata è continuata con i saluti istituzionali di: Mauro Fabbretti, Presidente Federazione Emilia-Romagna BCC; Herbert Von Leon, Presidente Federazione Cooperative Raiffeisen; Enrica Cavalli, Vicepresidente Cassa Centrale Banca; Mauro Pastore, Direttore Generale BCC Banca Iccrea e Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse.

L’apertura dei lavori istituzionali è stata affidata all’attrice Manuela Fischietti e sono proseguiti con Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, inviata redazione esteri; Pegah Moshir Pour, Iraniana e Italiana, ideatrice di “L’origine è la Meta”, consulente ed attivista dei diritti umani che, commossa, ha ricordato, tra l’altro, che proprio oggi è stata annunciata la morte In Iran, dopo un mese di coma, della sedicenne Armita Geravand che era stata picchiata dalla sorveglianza della metropolitana a Teheran a causa di un diverbio cominciato perché si era tolta il velo per qualche minuto.

Alice Siracusano, CEO di LUZ che nel suo intervento ha affermato che: “Non c’è sostenibilità se i dipendenti delle aziende sono infelici”.

Dopo il Light lunch, prima della Video/intervista moderata da Sergio Gatti Direttore Generale di Federcasse alle Presidenti Teresa Fiordelisi, Enrica Cavalli e Paulina Schwarz sul tema “Leadership Femminile nel Credito Cooperativo, uno sguardo al futuro” è intervenuta Riccarda Zezza CEO Lifeed sul tema “Una Leadership che ispira”, che ha concluso il suo applaudito intervento affermando che: “It’s not about helping women. It’s about helping the world through women” (Non si tratta di aiutare le donne. Si tratta di aiutare il mondo attraverso le donne).

Prima di chiudere i lavori, una emozionante sorpresa con la consegna della melagrana d’argento, premio alla carriera, alla 93enne Doriana Lamborghini che è stata una delle prime direttrici di banca del nostro Paese dal 1960, ricoprendo l’incarico presso la Cassa Rurale di Cento.

Alla domanda: che cosa si sente di suggerire alle ragazze che hanno l’ambizione di fare una carriera come la sua? La dott.ssa Lamborghini ha risposto:

«Non è semplice dare suggerimenti perché si avveri una certa situazione. Occorre tener presente che il lavoro, sia per l’uomo che per la donna, va inteso anzitutto come una cosa seria. È necessario sapersi rapportare con le persone in modo disteso e rassicurante, per poter comprendere i problemi e contribuire alla loro soluzione. La donna, in particolare, deve saper creare questa empatia, non con la civetteria, ma con la gentilezza e la sensibilità, che possiede come doti naturali».

Le Conclusioni della giornata sono state affidate ad Alessandro Azzi, Presidente Onorario di iDEE ed alla Presidente Teresa Fiordelisi.

In serata, dopo l’apericena, i partecipanti alla Convention sono nuovamente tornati presso la Sala Thierry Salmon del Teatro Arena del Sole, per il concerto: “Futuri Possibili”, della cantante Barbara Cola che ha entusiasmato il pubblico presente con la magistrale esibizione di brani di artisti internazionali e con il ricordo di artisti come Lucio Dalla, Ivano Fossato e Pino Daniele.