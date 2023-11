Salernitana-Napoli, all’Arechi scambio di gagliardetto per stemperare le tensioni

La questura di Salerno con il fischio d’inizio previsto per oggi alle 15 tra Salernitana-Napoli, prepara un’iniziativa volta a stemperare le tensioni. Al centro dell’idea saranno coinvolte le due tifoserie. Poco prima della partita, i tifosi di entrambe le squadre si scambieranno un gagliardetto rappresentativo in segno di rispetto tra tifoserie. Essendo un derby regionale ed una partita dove, le tifoserie delle squadre coinvolte, non hanno un buon rapporto, si è pensato così di evitare disordini.

Intanto la sicurezza dell’evento non passa comunque in secondo piano. Previsto un grande numero di agenti che monitoreranno Distinti e Tribune oltre che le due Curve come in ogni partita nonostante la prevendita per la gara Salernitana-Napoli non sia decollata. “Il derby non tira: 5.600 i biglietti acquistati in prevendita, di cui 334 del Settore Ospiti. La scorsa stagione, con la trasferta vietata ai tifosi del Napoli, gli spettatori furono 18.555. Molti hanno puntato l’indice sui prezzi elevati: 45 euro la Curva Sud, 90 euro la Tribuna Verde, 120 la Tribuna Rossa. Ma ha inciso ovviamente anche il rendimento della squadra granata, ultima in classifica. Intanto, non ha attecchito la scelta di riservare il Settore Ospiti ai tifosi azzurri, purché in possesso di Fidelity Card del Napoli, residenti fuori regione o in provincia di Salerno. È chiaro che molti sostenitori partenopei, che risiedono nel salernitano, hanno acquistato biglietti di altri settori. E si monitorano anche 350 tagliandi che sarebbero stati acquistati a Napoli e provincia appena è scattata la prevendita. C’è, dunque, il rischio di commistioni di tifosi di opposte fazioni, in particolare in Tribuna e nei Distinti superiori dove saranno organizzate delle “zone cuscinetto”, riferisce il quotidiano La Repubblica.

La gara in programma alle ore 15 all’Arechi di Salerno, sarà visibile in diretta in streaming in esclusiva su Dazn.

Talia Mottola