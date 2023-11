A Potenza “Cento passi con Elisa”. Presidio davanti alla chiesa della Trinità. Gildo Claps: “Loro vivono al buio”

Domenica mattina a Potenza, nel piazzale antistante la chiesa della SS Trinità, si è tenuto il presidio silenzioso organizzato da “Libera Basilicata” a sostegno della famiglia di Elisa Claps, la sedicenne uccisa nel 1993.

Centinaia di persone si sono ritrovate davanti quella stessa chiesa in cui fu ritrovato 17 anni dopo, il corpo della giovane ragazza. La manifestazione si è tenuta in concomitanza della decisione da parte del vescovo di Potenza, Salvatore Ligorio, di riprendere le celebrazioni della messa domenicale nella chiesa che è stata sepolcro di Elisa per 17 lunghissimi anni. Moltissime persone sono accorse da ogni parte per partecipare al presidio in nome di Elisa.

“Loro sono lì, chiusi al buio, mentre noi siamo qui alla luce, alla luce di Elisa” sono state le prime parole di Gildo Claps, che dal primo momento ha combattuto, insieme alla sua famiglia, per ottenere verità e giustizia per sua sorella. “In quella chiesa non ci sarà mai uno squarcio di luce, solo il buio. Quel buio che ha coperto Elisa per 17 anni. Loro continuano imperterriti a chiudersi là dentro, nonostante questa città abbia risposto al nostro appello. Il destino di questa chiesa sarà deciso dalla città di Potenza. Dovrebbero avere il coraggio di chiedere scusa. Ciò che mi conforta è che lì dentro c’è una minoranza, perché finalmente dopo trent’anni, la gran parte della città di Potenza sta rifiutando tutto questo. Tutti hanno preso coscienza di quello che è accaduto”.

Un sostengo che, alla famiglia Claps, sta arrivando da ogni parte d’Italia.

Intanto la famiglia Claps, supportata da una associazione di volontariato, VIS, sta portando avanti anche il sogno di Elisa di diventare medico operando al servizio degli ultimi e dei più deboli in Africa, devolvendo i compensi della serie “Per Elisa: il caso Claps”, che sta andando in onda in queste settimane su Rai 1, al progetto “il cuore di Elisa nel cuore dell’Africa”.

Un progetto che si sta realizzando a Goma, nel Congo, in una delle terre più povere e martoriate, grazie alla costruzione di un dispensario attrezzato di apparecchiature medicali per la medicina generale che porterà il nome di Elisa e a cui tutti possono contribuire attraverso una donazione spontanea.

Paola Romano