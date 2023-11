Calcio a 5, serie A. La Feldi Eboli cade in casa. Genzano passa 2-0

Seconda sconfitta in campionato per la Feldi Eboli, la prima in casa, che arriva dopo una gara in cui le volpi creano tanto ma non riescono a portare a casa il bottino pieno. L’Ecocity Genzano, la matricola terribile di questo campionato colma di ex rossoblù come Romano, Fantecele, Caruso e Thiago Bissoni, passa per 0-2 al Palasele. Una gara caratterizzata da tanti falli, con gli animi molto accesi in cui i rossoblù non riescono a capitalizzare le occasioni create.

Quinta partita in 11 giorni per le volpi ebolitane, praticamente una ogni due giorni, che si presentano senza capitan Dalcin, Selucio, Caponigro e lo squalificato Venancio. Un primo tempo molto equilibrato, con gli ospiti che passano in vantaggio dopo tre minuti, ad andare in rete è uno degli ex più recenti, Andrè Fantecele, campione d’Italia con le volpi che sigla il vantaggio dell’Ecocity Genzano. I ragazzi di Samperi reagiscono affidandosi alle giocate di Marinovic e alle conclusioni di Patias, ma la leggenda vivente Mammarella riesce a sventare le minacce portate dai rossoblù. Gli ospiti cercano il raddoppio ma anche Montefalcone si destreggia bene evitando il secondo gol degli avversari in più di un’occasione. Nel finale di primo tempo di una gara molto tesa e fisica, è Liberti a sfiorare il pareggio ma il palo gli dice di no. Nella ripresa Braga prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma le sue conclusioni sono imprecise. Nel momento di maggior spinta delle volpi però, arriva il raddoppio degli ospiti in contropiede, a siglarlo è Barra. A 5 minuti dalla fine mister Samperi si gioca la carta del portiere di movimento ma non basta per superare la difesa laziale.

Finisce 0-2 per i ragazzi di mister Angelini, la Feldi Eboli resta a 9 punti in classifica e ora tornerà di nuovo in campo il prossimo martedì per il recupero contro un’altra romana, il Ciampino Futsal.