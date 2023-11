Con la Terza categoria riecco storiche società calcistiche: tornano Sanza, Monte San Giacomo e Teggiano

Ha avuto inizio lo scorso fine settimana il campionato di calcio di Terza Categoria. Un torneo, che ha visto ai nastri di partenza anche storiche società calcistiche del Vallo di Diano che per un motivo o per un altro non scendevano in campo da tempo. Sanza, che ha un passato glorioso, è tornata a calcare il terreno di gioco dopo anni di assenza. Lo ha fatto – con un ko – nel derby più atteso contro Buonabitacolo. Altro importante ritorno è quello del Monte San Giacomo in campo, pareggiando, sul terreno di gioco di casa che per anni ha ospitato categorie importanti. A porte chiuse invece il ritorno in un torneo ufficiale della Fgci della Teggianese. Peccato che le varie squadre del Vallo di Diano e degli Alburni siano stati divisi in tre gironi differenti.

Nelle altre categorie. In Seconda cadono Pollese (2-0 a Ricigliano) e Caggiano (1-2 con lo Stella Cilento), ma restano seconda e prima del girone e domenica all’Antonio Medici c’è il derby. Nell’altro girone secondo 0-0 consecutivo per il Padula, a Licusati, che resta secondo in classifica. In Prima categoria vince il Sassano e perde ancora Sala Consilina