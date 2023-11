“Crimini, danni, lotte ambientali”: le voci degli esperti al convegno di R.E.S.T.A. Vallo di Diano

Il Convegno sociale di R.E.S.T.A Vallo di Diano, organizzato con la collaborazione di FADA Collective e l’Università degli Studi di Milano, ha portato al centro dell’attenzione “Crimini, danni e lotte ambientali” con storie e voci non solo dal Vallo di Diano, ma anche da tutta Italia con giornalisti, medici, ricercatori ed esperti delle questioni legate all’ambiente, alla salute e alla legalità. In particolare, il primo dei vari panel, tenuto il 4 novembre presso il Polo culturale Cappuccini, ha avuto un focus su “Criminalità ambientale e mafie nel Vallo di Diano”, sono intervenuti il procuratore della DDA di Potenza Francesco Curcio, la giornalista Cecilia Anesi di Irpi media, Claudio Cordova giornalista calabrese de Il dispaccio e Thomas Aureliani, ricercatore e professore dell’Università di Milano. Curcio ha ribadito che il Vallo di Diano “è una terra, dove per le organizzazioni mafiose che vengono da fuori, è vantaggioso operare”, ha precisato che nel Vallo di Diano non esistono questo tipo di organizzazioni mafiose che “operano con metodo, con violenza e minacce”, ma allo stesso tempo “non vuol dire che non vi sia una presenza criminale intensa”, ribadisce che bisogna prestare attenzione a “quelle organizzazioni non mafiose, ma sempre pericolose che forniscono servizio illegale”. Parlando del fenomeno dello sversamento e traffico di rifiuti tossici, che ha interessato direttamente il territorio valdianese (è in corso, infatti, il Processo Shamar), Curcio ha specificato “In passato nel Vallo di Diano è stato discarica di rifiuti velenosi, oggi invece, si assiste ad un fenomeno diverso: all’interno dei poli industriali c’è chi vuole prendere una scorciatoia per smaltire i rifiuti perché vantaggioso a livello economico”.

A farne le spese è ovviamente l’ambiente e la salute dei cittadini, infatti Curcio ha sottolineato che “nel corso del tempo abbiamo individuato solo alcuni siti dove sono stati interrati i rifiuti, altri sono difficili da raggiungere dopo tanto tempo, ciò significa che qui si è dormito per molto tempo, perché non sono stati fatti i controlli adeguati”, il fenomeno è quindi più grande rispetto a quello emerso dalle prove”. Ha specificato come sia fondamentale approfondire come questi contatti con la criminalità avvengano, ovvero come “ l’estesa rete di imprese hanno avuto contatto con i capitali da fuori, con l’imprenditore in crisi che è sempre un soggetto vulnerabile”. In merito ai controlli inadeguati un altro punto dolente del territorio è proprio la mancanza di un numero sufficiente di forze dell’ordine, tant’è che il procuratore ha aggiunto “Assieme alle amministrazioni comunali, abbiamo sollecitato l’apertura di un commissariato di Polizia nel Vallo di diano. Questa non deve essere la terra di nessuno, in quanto dove c’è la possibilità di investire la criminalità si fa avanti”. Sempre sulla tutela ambientale il procuratore ha parlato di un altro caso che riguarda da vicino il territorio ovvero il disastro ambientale della Val d’Agri che ha portato all’inquinamento della falda del Pertusillo: “tutto il petrolio estratto in Val d’Agri finisce in alcuni serbatoi che devono essere composti alla base da due fondi e abbiamo verificato che così non è”.

A seguire l’intervento del procuratore, quello di Thomas Aureliani, ricercatore dell’Università di Milano, che studia i fenomeni legati ai danni ambientali legati al territorio del Vallo di Diano e ha sottolineato l’importanza di aggiornare il registro dei tumori- un tema caldo soprattutto nel secondo panel “Danni ambientali e conseguenze sulla salute”- e di “sollecitare la politica per i controlli, le verifiche e le analisi del terreno”. Dello stesso avviso anche i giornalisti Anesi e Cordova che hanno messo l’accento anche sulla responsabilità dei cittadini: ad essere “sentinelle del proprio territorio” , a votare con coscienza e a non accettare lo stato delle cose passivamente – come ha rimarcato Anesi, e “fare rete”- secondo Cordova- contrastando quindi i fenomeni mafiosi e criminali innanzitutto essendo consapevoli di ciò che accade e a non negare la realtà. In questo processo di consapevolezza e studio dei fenomeni è fondamentale la presenza giornalistica, infatti Curcio ha ricordato che il caso del traffico dei rifiuti da Polla alla Tunisia è stato portato alla luce dai giornalisti che hanno aiutato la magistratura a far partire le indagini.

Il secondo panel di sabato 4 novembre, sui Danni ambientali e conseguenze sulla salute dal titolo “Le sei fasi delle terre dei fuochi: disastro ambientale e sanitario volutamente ignorato” , ha posto l’attenzione proprio sull’aspetto sanitario della questione legata all’inquinamento. Ad intervenire l’oncologo e tossicologo dell’ospedale Pascale di Napoli, Antonio Marfella, che parlando di traffico di rifiuti ha detto “finché non c’è il tracciamento dei rifiuti nessun impianto (n.d.r. per lo smaltimento) è sicuro, l’avvelenamento si ferma bloccandolo al principio”. Lucia Fazzo, ricercatrice presso l’Istituto Superiore di sanità, ha affermato che bisognerebbe partire dai servizi gratuiti che sono già offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, come gli screening oncologici, per avere poi anche un quadro più chiaro e preciso della situazione sui tumori. È stato, infatti, più volte ricordato nel convegno, che in Campania i registri sui tumori non vengono aggiornati da oltre 10 anni. Ha poi ribadito ai microfoni di Italia2tv che “il registro in Campania era uno dei migliori in Italia fino a qualche anno fa, è importante in queste aree attivare dei servizi di sorveglianza epidemiologica delle popolazioni, in particolare delle popolazioni che vivono vicino a siti contaminati, per identificare poi i possibili fattori di rischio che non sono solo ambientali”. In seguito l’intervento del Professore di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Università di Salerno, Gennaro Avallone, ha ribadito la necessità di prendere parte anche a livello individuale, se non vi è una risposta collettiva ai danni provocati dall’inquinamento e dalla lentezza a livello politico quando non dà risposte concrete.

Carmen De Fina