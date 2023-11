Criminalità organizzata nel Vallo di Diano e mancanza delle forze dell’ordine. L’analisi del procuratore Curcio

Durante il Convegno sociale di R.E.S.T.A. Vallo di Diano, il procuratore Francesco Curcio della DDA (direzione distrettuale antimafia) di Potenza ha rilasciato alcune dichiarazioni su alcune criticità che interessano direttamente il Vallo di Diano, fra queste le infiltrazioni mafiose di Camorra e Ndrangheta nel territorio che funge da cerniera e la mancanza di un distretto di polizia.

“Non è un caso isolato quello del traffico illecito di rifiuti nel Vallo di Diano. Era indice di una spiccata sistematicità e professionalità delle attività, in passato sono sfuggiti altri casi, non necessariamente legati a queste persone, sfuggiti alle attenzioni delle forze dell’ordine, all’attenzione della procura. Ci è stato detto di questo sistema ma è stato difficile trovare i necessari riscontri, queste sono indagini che vanno fatte nell’immediatezza.”

Il procuratore ha anche parlato della nascita dell’inchiesta Shamar, complimentandosi con gli investigatori che partendo dalle indagini sul contrabbando di idrocarburi hanno intercettato i collegamenti che hanno portato all’inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tossici.

A proposito del Vallo di Diano come territorio cerniera e della mancanza di un numero sufficiente delle forze dell’ordine il procuratore ha affermato: “Io sono assolutamente convinto che sia un territorio cerniera per le mafie, abbiamo infiltrazioni della camorra da nord e della ndrangheta da sud, ci sono processi in corso, quindi è un fatto certo. Non penetrano per un fatto inspiegabile o magico ma perché hanno ottime basi ottime conoscenze e ottimi amici qui nel Vallo di Diano. Per quanto riguarda tribunale e forze di polizia, Cristo si è fermato ad Eboli, la polizia si è fermata a Battipaglia, perché per raggiungere un altro commissariato bisogna raggiungere Cosenza, è una cosa su cui i cittadini dovrebbero far sentire la propria voce, perché entra in gioco la loro sicurezza. È vero che ci sono degli ottimi carabinieri e guardia di finanza, ma non capisco perché su tutto il territorio nazionale ci sia anche la polizia, invece per un tratto di centinaia di chilometri non ce ne sia traccia, quindi una maggiore presenza scoraggerebbe (la criminalità n.d.r.)”.

Mentre sull’assenza di un tribunale, Curcio ribadisce che : “Sul tribunale di Sala Consilina voglio spiegare che queste indagini sulla criminalità organizzata non le fa per legge una procura ordinaria, come sarebbe quella di Sala Consilina, o le fa Potenza o le fa Salerno, perché sono indagini complicate e una procura con due sostituti non le può fare, ci vogliono procure più grandi a livello di numero di persone e mezzi, quindi non metterei una relazione tra la presenza criminale e l’assenza del tribunale a Sala Consilina”, allo stesso tempo trova legittimo che l’utenza del Vallo di Diano e il foro lamentino della mancanza di un servizio così importante.

Conclude sostenendo la necessità di una cittadinanza attiva, anche attraverso le associazioni, che come nel caso del processo Shamar hanno portato all’attenzione di tutta la popolazione il fenomeno dell’inquinamento legato alla criminalità, nonostante negli ultimi decenni “c’è stata una amministrazione a livello locale e regionale che non si è certo contraddistinta per una particolare solerzia nella capacità di organizzare una raccolta differenziata, di organizzare un numero sufficiente di discariche e un numero di termovalorizzatori a regola che sicuramente disincentiverebbero un traffico illecito di rifiuti, smaltirli all’estero costa di meno che farlo in Italia ad oggi”, infatti ha ricordato come la Campania sia “una zona al centro di traffici illeciti tra Italia e Tunisia, perché organizzazioni di vario genere si sono attrezzate per offrire un servizio illecito agli imprenditori imbroglioni che vogliono risparmiare sui costi di produzione ed evitare le spese di uno smaltimento legale”.

Carmen de Fina