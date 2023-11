Polla in lutto per la scomparsa di Antonio Bruno. Fu consigliere comunale e attivista del centrodestra

Polla piange per la morte di Antonio Bruno, storico esponente politico e attivista del paese. Bruno è venuto a mancare all’età di82 anni. Una vita vissuta per la politica e per la famiglia, legato ai valori della destra e forse unico fiero avversario – senza mai cambiare idea – dell’altra storica figura politica di Polla, Rocco Giuliano. Antonio Bruno è stato consigliere di minoranza per diverse legislauture e punto di riferimento del centrodestra in tutto il Vallo di Diano e nella provincia di Salerno. Carattere combattente, mai domo, sempre pronto a difendere con convinzione le proprie idee. A piangere Antonio Bruno anchele redazioni televisive, infatti è stato per anni anche tecnico della emittente TeleVallo. Una figura di spessore culturale e politica, un vero amante della propria terra e delle proprie radici che ha sempre difeso senza compromessi. I funerali saranno celebrati domani.

Così lo ricorda Fiorenzo Venosa, ex consigliere di minoranza di Polla e da sempre al fianco di Bruno: “I grandi maestri non insegnano con ciò che sanno ma con cio’ che sono. Antonio era senza alcun dubbio un grande maestro. Un maestro di lealtà, di correttezza, di amicizia, di onestà, di schiettezza, di riconoscenza, di serietà, di disponibilità verso gli altri, di ironia e di autoironia. Era un uomo e un politico integro, che non si prendeva mai troppo sul serio. Era e sarà sempre un pezzo di storia bella di tutta la comunità pollese. Ci mancherai. Ciao Antonio, sarà bello ritrovarti, prima o poi”.