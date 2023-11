Silicon Valley Study Tour Hackathon arriva a Padula in partnership con ValloWeb Digital Innovation Hub e Monaci Digitali

La “promessa” di Domenico Pastore amministratore delegato di una startup Innovativa chiamata Markeplay di realizzare il primo Hackathon del Vallo di Diano, prenderà vita il prossimo sabato 11 e la prossima domenica 12 novembre.

Un evento realizzato in partnership tra Silicon Valley Study Tour (SVST), ValloWeb Digital Innovation Hub APS con il supporto della società Monaci Digitali.

Un’occasione unica per immergersi nell’ecosistema delle startup e perfezionare le proprie competenze. L’idea di unire giovani talenti, professionisti esperti e mentori di spicco in un contesto suggestivo, come la Certosa di San Lorenzo, la quale potrebbe ispirare la creatività e la visione verso soluzioni innovative.

Ma cos’è un Hackathon? L’Hackathon è un evento in cui persone appartenenti a diversi settori e con diversi background, si riuniscono per risolvere un problema, attraverso quella che possiamo definire una “maratona creativa”, in cui i partecipanti vengono affiancati da veri professionisti. L’Hackathon ha una durata di 48 ore: i partecipanti vengono divisi in team e messi di fronte a una sfida: creare qualcosa che risolva un problema specifico entro un tempo stabilito.

L’evento sarà sponsorizzato da alcune importanti realtà aziendali locali e nazionali. Le challenge che verranno sottoposte agli studenti saranno strutturate intorno al tema della sostenibilità, che sarà declinato in vari ambiti: mobilità sostenibile, turismo sostenibile, gestione delle risorse idriche, marketing del territorio, trasporti e processi sostenibili nella logistica e altro ancora. A questi temi potranno affiancarsene altri, proposti direttamente dalle aziende coinvolte o dagli stessi partecipanti. L’obiettivo è quello di rendere i territori e le aree urbane più vivibili, efficienti, accessibili, sicuri, inclusivi e sostenibili, di offrire ai partecipanti problemi sfidanti, attraverso cui mettere in risalto le proprie skills e cercare di vincere le borse di studio messe in palio dagli sponsor: per i vincitori, è prevista infatti la partecipazione al Silicon Valley Study Tour o Boston Study Tour.

Inoltre ci sarà anche la possibilità di vincere una borsa di studio per partecipare a un tour nella Silicon Valley o a Boston aggiunge un elemento di competizione entusiasmante. La prospettiva di interagire con personalità di spicco come Cosimo Spera, serial startupper dal 1999. Dal 2021 è fondatore e CEO in Silicon Valley di Minerva CQ, azienda che realizza la prossima generazione dei canali di CX (Customer Experience) per grandi clienti; Antonella Rubicco, cofounder e CEO di A3Cube Inc, azienda che progetta soluzioni AI hardware e software per varie industrie e applicazioni, e tra i vari riconoscimenti ricevuti, è stata indicata tra “Top 5 Inspiring CEOs to Watch in 2023” da Magnate View Magazine; ed Emilio Billi cofounder e CTO di A3Cube Inc. Billi è inventore pluri-premiato, speaker e imprenditore con vent’anni di esperienza nel creare e guidare aziende innovative nell’AI, ingegneria del suono, ricerca automobilistica e che come mentore potrebbe offrire preziosi insegnamenti e opportunità di networking.

La partecipazione è completamente gratuita: ed è ancora possibile iscriversi. Tutte le informazioni sono presenti al seguente link: https://www.svst.it/hackathon/