Terre di Aristeo: a Brienza si punta sul borgo-albergo

La Basilicata è una delle regioni più interessanti e particolari d’Italia, troppe volte dimenticata, con i riflettori puntati sulle destinazioni note – da Matera e i Sassi al comune “presepe” di Castelmezzano – e molto poco su quelle più remote. Sulla base di tali potenzialità territoriali e culturali, a Brienza si fa largo una strategia di riqualificazione del borgo ad opera del Distretto turistico Terre di Aristeo che mira a trasformare il borgo medioevale in un borgo di accoglienza turistica con caratteristiche di alta qualità abitativa (residenze a quattro stelle), ma conservando il fascino dell’architettura medioevale.

L’iniziativa candidata nel Progetto Pilota Terre di Aristeo è stata illustrata dal sindaco di Brienza, Antonio Giancristiano, in un incontro alla presenza dell’amministratore delegato di Terre di Aristeo, Saverio Lamiranda, e al sindaco di Spinoso Pasquale De Luise, in qualità di delegato dei sindaci firmatari dell’Accordo di Sviluppo.

Si punta a recuperare una cinquantina di case da trasformare in unità abitative in contemporanea con i lavori di completamento del restauro del castello Caracciolo tuttora messi in atto.

“Il primo obiettivo – spiega il sindaco Giancristiano – è quello di incrementare l’attuale ricettività che registra attualmente circa 250 posti letto in due alberghi e quattro B&B. Il limite “storico” per Brienza è il turismo “mordi e fuggi” con comitive, gruppi e singoli che vengono per una mezza giornata o una giornata intera ma, a parte la visita al castello e al centro storico, non riescono a godere delle bellezze artistico-monumentali, religiose, naturalistiche ed enogastronomiche del comune e soprattutto del territorio”.

Fare rete con gli altri attrattori turistici vicini – quali il Ponte alla Luna di Sasso Castalda, la Grancia di Brindisi di Montagna, i comprensori Sellata-Pierfaone e Val d’Agri – è da tempo un’azione perseguita dai sindaci dei centri interessati. Si spera che l’effetto occupazionale sia significativo e si prevede, per l’economia locale, l’incremento di nuovi posti di lavoro (diretti ed indotti) intorno al borgo-albergo.

Ci sono poi due “filoni” che si intendono perseguire attraverso il progetto, riferiti al turismo delle radici e al turismo culturale e religioso. Il sindaco riferisce che solo nel corso di quest’anno una decina di neo burgentini residenti in Argentina – dove vive una comunità di burgentini emigrati di circa ottomila persone -hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Comunità numerose di emigrati sono presenti anche in Svizzera, Germania e in altri Paesi. Di qui l’impegno a favorire il rientro di famiglie burgentine insieme alla promozione del turismo religioso per fedeli e parrocchie (Brienza aderisce all’Associazione SS Crocifisso insieme ad altri cinquanta comuni) e percorsi enogastronomici alla riscoperta della cucina burgentina.

Per Saverio Lamiranda – amministratore di Terre Aristeo- “è questo un esempio di come fare turismo nei borghi: non più solo un sogno, e al tempo stesso è forse l’unica possibilità rimasta contro lo spopolamento e la fuga dei giovani. Con il Contratto di Sviluppo che coinvolge insieme a Brienza altri Comuni che hanno già le “carte” pronte vogliamo dimostrare che non dobbiamo attendere più nulla se non il finanziamento del progetto. Il protagonismo degli amministratori locali e degli imprenditori – ricordo che l’azione del Distretto è pubblico-privata sostenuta dalla Rete di imprese Xenia-Aristeo, con il superamento dell’atteggiamento di rassegnazione della comunità locale – sono le condizioni fondamentali per garantire un futuro ai borghi e di conseguenza ai giovani”.

