Con la riapertura del caso si accende il ricordo di Carmine Tripodi il carabiniere di Torre Orsaia ucciso dalla ‘Ndrangheta

Carmine Tripodi aveva solo 25 anni quando è stato ucciso – il 6 febbraio del 1985 – con sette colpi di lupara nella Locride. Troppo giovane per morire, e forse anche troppo giovane per gestire il nuovo malaffare della ‘Ndrangheta: i sequestri di persona servivano a creare capitale da poterlo poi reinvestire nel traffico degli stupefacenti.

Siamo nel 1980 quando Tripodi, appena uscito dalla scuola Allievi Sottufficiali, viene spedito a Bianco (Reggio Calabria). Sin da subito viene notato per il suo coraggio-ai limiti dell’umano – e per il suo forte senso del dovere, tanto che dopo Bianco viene investito del ruolo di Comandante della Stazione di San Luca nel 1983. A San Luca il giovane carabiniere inizia ad indagare sul sequestro dell’industriale napoletano Carlo De Feo rapito a Casavatore nel 1984. Una volta liberato dietro riscatto De Feo fece ritorno in Calabria per collaborare con la giustizia.

A San Luca, centro operativo della maggior parte dei sequestri di persona, Carmine Tripodi veniva chiamato ‘U longu’ per la sua elevata statura, 1 metro e novanta d’altezza. Senza alcuna paura sapeva mischiarsi tra la gente del posto, che fossero essi ‘ndranghetisti o meno. Giovane con il forte senso del dovere ma pochi mezzi a disposizione, o quantomeno non come quelli che esistono oggi: le DDA e le intercettazioni. Giovane e innamorato, di sicuro della vita a quell’età ma anche di Luciana Careri, allora 21enne di Bianco con cui Tripodi avrebbe convolato a nozze da lì a poco.

Il sogno infranto di due famiglie- quella di Carmine e quella di Luciana- in un solo colpo, anzi sette, quelli di una lupara. La sera del 6 febbraio 1985 Tripodi rientrava dopo il lavoro da San Luca verso Bianco, il paese di Luciana dove lei lo aspettava insieme alla famiglia del carabiniere arrivata dal Cilento per organizzare le nozze. Carmine non arriverà mai a casa, sul corpo gli spari a cui aveva anche reagito rispondendo con alcuni colpi di pistola, e le urine del suo sicario che non si era limitato solo ad uccidere ma anche a sfregiare quel corpo senza vita.

Subito dopo l’uccisione vennero fermati e successivamente rilasciati e assolti- tra il 1986 e il 1989- il 18enne Domenico Strangio, minorenne all’epoca dei fatti, Rocco Marrapodi e Salvatore Romeo. Oggi il caso viene riaperto.

Una nuova inchiesta della distrettuale antimafia di Reggio ha iscritto 4 persone nel registro degli indagati, tra questi Sebastiano Nirta detto “Scalzone”, oggi sessantaseienne. Gli inquirenti hanno disposto ai Ris una serie di esami irripetibili per confrontare il dna dei sospettati a quello che potrebbe trovarsi nei campioni rinvenuti e repertati sul luogo dell’agguato.

La notizia della riapertura del caso arriva alla famiglia di Carmine Tripodi, a Torre Orsaia in Cilento e arriva anche a Luciana Careri che tra lo stupore, la malinconia e un filo di speranza è consapevole di quanto questo possa significare una sola cosa, anzi due, far rivivere il ricordo di Carmine e riaprire una ferita.

E’ Luciana ad andare via da Bianco, il suo paese, dopo l’omicidio del suo fidanzato per lasciarsi alle spalle quella brutta storia, è la stessa che poi fa ritorno alla sua Terra, la Locride, da troppo tempo famosa per i fatti di cronaca nera, ed è lei a volere la costruzione di una lapide- più volte vilipesa negli anni- dedicata a Tripodi al centro di San Luca, è lei che continua a tenere alta la testa e ad aspettare insieme alla famiglia del carabiniere finalmente che sia fatta giustizia.

Talia Mottola