Disservizi e criticità per l’emergenza-urgenza nel distretto sanitario Polla-Sala Consilina: intervista al dottor Accetta 

Il rappresentante territoriale della UIL medici, Carmelo Accetta, ha parlato delle criticità che afferiscono all’assistenza e all’urgenza territoriale. Per i cittadini e pazienti tante sono le perplessità e i disservizi che riguardano il servizio di pronto soccorso del distretto sanitario 72 Polla Sala Consilina, che comprende ben 19 comuni (Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, Sanza, Sant’Arsenio, San Rufo, Sassano e Teggiano). Accetta, infatti, nel 2022 ha presentato, attraverso UIL medici, una proposta per la riprogrammazione e riorganizzazione della medicina di emergenza-urgenza per il distretto sanitario 72. Una proposta rimasta inascoltata, nonostante il documento sia stato firmato da ben 16 dei sindaci del distretto.

Accetta ha parlato di un sistema (quello dell’emergenza-urgenza) che “si è evoluto per quanto attiene alla domanda e si è involuto per quanto riguarda l’organizzazione”, ha denunciato infatti i risvolti negativi dell’atto deliberativo del 15/12/2022 in cui “è stata formalizzata l’aggiudicazione della procedura comparativa relativa al Servizio trasporto infermi SIRES 118 e delle postazioni divise in lotti […]”- secondo quanto si legge dal documento stesso-. I territori che fanno parte dell’ASL Salerno, sono stati suddivisi in 15 lotti. Per quanto riguarda il distretto sanitario 72, si fa riferimento al lotto 15 comprende 4 postazioni per l’emergenza-urgenza, di cui una a Sant’Arsenio, una a Sala Consilina, una a Padula-Montesano sulla Marcellana e Polla per il trasporto secondario. Accetta sottolinea “Ogni lotto costa alla Regione 825.600 euro, senza tener conto che abbiamo una forte carenza di personale medico e abbiamo personale infermieristico insufficiente e non formato per gestire questo sistema di assistenza”, inoltre si trova in disaccordo con la richiesta del direttore dell’emergenza- urgenza (Domenico Violante) che “ha chiesto un’ulteriore implementazione (con una proposta del 28 luglio 2023) della procedura comparativa per avere ulteriore personale e per avere un’auto medica, con la quale si arriva al costo di 1 milione e 53mila euro per l’associazione aggiudicataria per ogni lotto”.

Il suo disaccordo nasce dalla discrepanza tra fondi acquisiti e (dis)servizi erogati: “c’è un’immissione di denaro importante che non trova riscontro nello sviluppo assistenziale, perché l’assistenza non è pari ai soldi. L’implementazione è stata accolta dalla direzione generale, quindi ha provveduto ad erogare ulteriori soldi e l’auto medica. L’auto medica che sul nostro territorio è senza alcuna logistica: altri 19mila euro al mese, pari ad oltre 220mila euro l’anno per la presenza dell’auto medica che non migliora l’assistenza, perché non parte da un punto centrale ed è in grado di raggiungere le diverse localizzazioni territoriali.” E aggiunge: “Non c’è l’infermiere formato, per cui la riorganizzazione è necessaria per implementare l’assistenza, inoltre è fondamentale la ristrutturazione della centrale operativa, la quale ha il dovere di assistere durante l’intervento la postazione infermieristica”.

Racconta, quindi di com’era la situazione prima di questa suddivisione in lotti e della sua proposta riorganizzativa: “prima di questo bando si elargivano 16500 euro per l’autista, l’infermiere esternalizzato e l’ambulanza e c’era una migliore assistenza. Se per fare questo bando e immettere questi soldi, come è giusto che sia, non facciamo prima una ricognizione del personale, una riorganizzazione delle postazioni di emergenza, non facciamo la formazione del personale infermieristico, e continuiamo ad arruolare infermieri pensionati, infermieri di area non critica, quale assistenza vogliamo erogare? Un’assistenza che non corrisponde a quella che è l’esigenza del territorio che attiva il soccorso per casi importanti”.

Ribadisce, infatti, la carenza di personale che in alcuni casi non è formato per le situazioni di livello critico: “Nel nostro distretto, il distretto 72 (Polla-Sala Consilina) la stragrande maggioranza dei turni risulta svolgersi senza medico a bordo. Il 50% dei turni scoperti a Teggiano e il 50% dei turni scoperti a Padula: senza il medico. Come mai non si è pensato di spostare i medici di Teggiano sulla postazione di Padula per garantire l’assistenza medica a sud (del Vallo di Diano n.d.r.)? E eventualmente far partire il medico anche per l’assistenza al centro e spostare la rianimativa che purtroppo è delocalizzata a Sant’Arsenio senza alcun fine assistenziale? Perché se andiamo a vedere gli interventi sono veramente scadenti, per la rianimativa si spendono 40 mila euro al mese di turni aggiuntivi come mezzo medicalizzato: come tale la rianimativa dovrebbe essere posizionata a Sala Consilina (per la centralità)”.

Per le postazioni infermieristiche, Accetta lamenta il fatto che ci siano infermieri esternalizzati (anche infermieri pensionati o non formati per l’emergenza-urgenza): “Per avere un’assistenza la UIL, attraverso me che lavoro in emergenza, propone una riorganizzazione del sistema: potenziare il punto di primo intervento a Padula (PPI) per garantire l’assistenza a sud, che è distante dall’ospedale e una delocalizzazione della rianimativa a Sala Consilina dove potrebbe essere collocata l’auto medica, chiesta dal direttore di emergenza-urgenza per poter garantire l’intervento su postazioni infermieristiche formate”. Rimarca: “Se l’infermiere dell’ambulanza non è formato per l’emergenza non è in grado di fornire l’assistenza anche primaria, è la centrale operativa COT che si deve far carico di seguire la postazione infermieristica quando non c’è il medico magari delegando la somministrazione di alcuni farmaci, come può essere un cortisonico, come può essere un valium”.

In conclusione Accetta sottolinea: “L’assistenza e l’emergenza territoriale va interpretata ogni anno perché si deve fare la ricognizione del personale e la ricognizione delle attività, dei flussi di attività, sia sul territorio sia sul pronto soccorso, sulla base di questi dati deve essere organizzato il sistema adeguato, senza immettere denaro inutilmente e non garantendo l’assistenza minima al territorio”.