Padulese morì in un incidente a Pistoia, la mamma in sciopero della fame: “Voglio la verità”

Non ha avuto risposte dalla Procura di Pistoia sullo stato delle indagini sulla morte in un incidente stradale del figlio, Flora Spanò, a breve comincerà lo sciopero della fame per invocare risposte alla sua lunga lettera inviata alla Procura toscana. Si tratta del tragedia che si è consumata il 25 settembre 2017 quando Antonio Parisi, 24 anni da compiere, a Larciano, in provincia di Pistoia, perse la vita mentre era alla guida della sua Peugeot, rimase schiacciato tra la stessa vettura e il terreno. Flora Spanò, suo marito che ora non c’è più, e i fratelli, una famiglia orginaria di Padula, non hanno mai creduto a un incidente senza altri veicoli coinvolti e hanno sempre chiesto più accertamenti da parte della Procura. Inoltre da qualche tempo è stata anche demolita l’auto, pur se – stando a quanto riferito dalla famiglia Parisi – era ancora sotto sequestro. Di fronte a questa situazione da 6 anni Flora Spanò sta chiedendo risposte. A inizio settembre ha scritto l’ennesima lettera per chiedere di continuare le indagini e delucidazioni sul distruzione dell’auto. “Perché è stata demolita la vettura di mio figlio considerando che poteva ancora dare risposte su quanto avvenuto quel giorno?”, chiede tra le altre cose la mamma di Antonio Parisi. Dall’auto – secondo i familiari del 23enne originario di Padula – sarebbero potute emergere verità diverse rispetto alla prima ricostruzione. Non un incidente autonomo ma con il coinvolgimento di altri mezzi. “Dovrò intraprendere – ha quindi scritto la mamma – il percorso dello sciopero della fame per chiedere che non ci sia l’archiviazione del caso e non ci siano prescrizioni per indagini legate agli omicidi stradali”. Nella lunga missiva Flora Spanò elenca una serie di dubbi mai esaminati su segni sull’auto, su residui sull’asfalto e sulla ricostruzione totale di quanto avvenuto. “Ho lottato e lotterò fino alla fine per difendere i diritti di mio figlio e seguirò qualsiasi strada per essere ascoltata dalle istituzioni e dagli organi competenti”.