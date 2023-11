Tre anni fa la scomparsa di Federica Tropiano: il ricordo della giovane danzatrice di Teggiano

Ricorre oggi il terzo anniversario della scomparsa di Federica Tropiano, la giovane di Teggiano, che perse la vita il 14 novembre del 2020,a soli 21 anni, in seguito ad un incidente domestico. E’ vivo il ricordo di Federica, nella sua famiglia, nei suoi tanti amici e nel mondo della danza. Federica era una danzatrice e proprio per questo l’associazione a lei dedicata è stata chiamata “21 Passi”. Ed è la stessa associazione “21 passi” a ricordarla in questo triste anniversario, pubblicando parole particolarmente toccanti. “Cara Federica questo che sta per cominciare è il terzo anno e vorrei sapessi che è sempre più difficile vivere senza di te. Senza i tuoi respiri. Senza i tuoi sorrisi. È difficile perché avresti potuto fare ancora tanto; avresti potuto dare tanto, come a te piaceva fare: la tua energia inarrestabile ti avrebbe spinto lontano. Il mio cuore si è fermato il 14 novembre 2020. Ma sento continuamente la tua voce che mi spinge ad andare avanti e a non mollare. Resterai per sempre la mia gioia essenziale. Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai per sempre nel mio cuore”.

Tanti i messaggi ed i pensieri in ricordo di Federica sulle pagine social di giovani ragazze e ragazzi di Teggiano e dell’intero Vallo di Diano. Il suo sorriso, la sua gioia di vivere il suo grande amore per la danza sono al centro di ogni pensiero scritto per lei.

Manuela Ippolito