La Federico II compie 800 anni e non li dimostra. Presente il presidente Sergio Mattarella

All’Università Federico II di Napoli, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024. La cerimonia, alla quale era presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, segna l’inizio delle celebrazioni per l’ottocentenario dell’ateneo laico più antico del mondo. “Sentiamo la vicinanza della città e della regione, tutti insieme dimostriamo cosa ha fatto Napoli in questi otto secoli – ha affermato il rettore, Matteo Lorito – 800 anni vuol dire più di 30 generazioni di studenti”. Fra le tante generazioni di studenti e professori che si sono susseguiti negli anni, molti provengo anche dal Vallo di Diano.

Il capo dello Stato, dopo essere stato accolto dal rettore e dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, ha fatto un discorso rivolto a tutti i presenti e indirizzato in particolar modo alle studentesse e agli studenti. “Un ringraziamento alla ministra Bernini per il suo intervento in particolare – ha affermato Mattarella – per aver messo a conoscenza di quanto realizzato e quanto in corso di attuazione per gli alloggi per gli studenti fuori sede. Una questione di primaria importanza ma anche antica”. Nel parlare della questione alloggi il presidente, citando una testimonianza secondo cui la Federico II “disponeva di alloggi calmierati per gli studenti”, ha aggiunto che “anche su questo tema come sempre abbiamo molto da apprendere dal passato”.

Nel suo discorso, Mattarella ha anche ricordato come le prime università, come quelle di Napoli e Bologna, Padova e Parigi, siano state alla base dell’ispirazione europea definendo il sistema di valori e cultura che sono le fondamenta della conoscenza europea. “L’Europa non è uno spazio geografico soltanto, e non solo un ambito di auspicabile collaborazione fra gli Stati. E’ di più, è cultura comune, valori, campi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, di rispetto di ogni singola persona” ha sottolineato. Ricordare questi valori è necessario in un periodo come quello attuale. In chiusura Mattarella ha ricordato come “la paura non costruisce ma distrugge, soltanto la cultura costruisce”.

Durante la giornata il presidente ha anche visitato il Complesso Universitario Scampia, dove sono stati inaugurati i laboratori Connected Lab ma anche gli ambulatori di cardiologia, pediatria, endocrinologia.

Danila Pia Casella