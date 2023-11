Dall’Argentina in Cilento. Mariana Sofia Gonzalez riscopre con la sua arte le antiche ceramiche cilentane

Dall’Argentina, Mariana arriva in Cilento e porta qui la sua arte di ceramista. Le decorazioni delle sue ceramiche riprendono l’antica arte decorativa cilentana e la riscrivono usando gli stessi colori della tradizione uniti al calore e alla spontaneità del suo animo argentino. Un piccolo borgo, Stella Cilento, che regala a Mariana la possibilità di fermarsi per contemplare la natura e ritrovare lì ogni giorno nuove ispirazioni per le sue creazioni.

Mariana Sofia Gonzalez arriva a Stella Cilento, un po’ per caso, circa 20 anni fa. Rimasta affascinata dalle decorazioni di antiche ceramiche cilentane, comincia un suo studio personale alla ricerca dei motivi e dei colori tradizionali del posto. Una sperimentazione che la porta a creare uno stile unico e personale. Le decorazioni delle sue ceramiche parlano di Mariana, delle sue origini Argentine e del suo incontro con il Cilento. Non esistono pezzi riprodotti in serie perché come le piace scherzare, lei non è mai stata capace a riprodurre per due volte lo stesso motivo o lo stesso disegno. Le ceramiche prendono così vita, grazie all’arte di Mariana e raccontano ognuna una storia diversa. I colori e i motivi sono quelli della tradizione cilentana, che a sua volta è il risultato delle varie contaminazioni dell’arte Spagnola e Napoletana. Matria, è il nome del laboratorio di ceramica di Mariana, ma matria è anche il suo alter ego, e la radice del suo nome è la stessa della parola Patria. “Sarebbe patria, ma al femminile” ci spiega Mariana, entusiasta.

Un piccolo borgo come Stella Cilento, incastonato come una pietra in una ricca vegetazione e punto panoramico dal quale si gode dell’azzurro del mare cilentano, con le sue poche centinaia di abitanti, una farmacia e le poste, non potrebbe essere il luogo più adatto per una fervente artista. E invece, quel borgo quasi disabitato, diventa la principale fonte d’ispirazione.

“Il più grande insegnamento che mi ha dato il Cilento è che per creare ci vuole tempo e silenzio, così come serve alla natura per crescere rigogliosa.” Ci dice emozionata Mariana, che ha capito che dappertutto può nascere qualcosa di bello, se con sé si porta passione ed entusiamo, anche nei borghi più sconosciuti, c’è tanto colore che aspetta solo di essere ritrovato.

