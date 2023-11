Calcio dilettantistico. Reazione del Pro Sala. Vittorie per Caggiano, Teggiano e Marcellino 2006. Pari per la Pollese

Resoconto sul calcio dilettantistico valdianese. Iniziamo dalla Prima categoria. Sala Consilina dopo il cambio di allenatore e le contestazioni dei tifosi ha un moto di orgoglio e ottiene la prima vittoria in campionato contro il Macchie – che era penultima -. Pareggio a reti bianche per il Sassano ad Agropoli.

In seconda categoria Caggiano si conferma primo in classifica. Sesta vittoria stagionale su 7 giornate di campionato, battendo in casa l’Asad Pegaso col risultato di 4-3. Partita tutt’altro che scontata, nonostante la differenza di posizione in classifica, con gli ospiti che si portano in vantaggio al 10′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: 0-1. La reazione dei ragazzi di mister Vittorio Isoldi però è quasi immediata: al 22′ Pasquale Barba appoggia per Giuseppe D’orilia, il quale serve a centro area per l’accorrente Mattia Coronato che con un preciso sinistro pareggia i conti.

Il tridente “made in Pertosa” suona quindi la carica, che porta al gol del sorpasso al minuto 36′. Altra azione corale manovrata, questa volta con Davide Guagliardo che esce da una situazione complicata a centrocampo in mezzo a tre avversari, palla per Davide Carucci che trova il filtrante perfetto a tagliare tutta la difesa ospite per lo scatto di Barba, Il numero 10 pertosano raccoglie e serve al centro per Ciro Marcigliano, che si fa trovare pronto e insacca.

Minuto 52′: è Davide Carucci a siglare il terzo sigillo, ribadendo in rete una respinta del portiere su conclusione di Marcigliano. Manca all’appello il gol di Peppe D’orilia che arriva puntuale 10′ più tardi: azione classica personale con cui scappa via ai difensori e palla depositata in rete dopo aver saltato anche il portiere, è 4-1. Nel finale arriva il secondo gol ospite con un cross che s’infila nel 7 al 73′ e si va sul 4-2. Rigore trasformato al 90′ per il 4-3.

Torna a far punti la Pollese che pareggia 3-3 a Giffoni sei casali contro la Picentina, per la squadra di patron Centonze resta, però, l’amarezza di aver sciupato un doppio vantaggio. Il primo gol per gli ospiti è del gambiano Jabbi lesto a trasformare in gol con un tocco sotto porta un cross di Pisano, tuttavia dopo pochi minuti arriva il pareggio dei padroni di casa in mischia. Allo scadere del primo tempo ecco il raddoppio della Pollese con la doppietta di Jabbi che raccoglie una palla vagante in area e con un potente tiro fa 1-2. A inizio ripresa la Pollese sigla addirittura l’1-a 3; tiro di Pisano, para il portiere, Luigi Salvitelli recupera e con un tiro di giustezza colpisce il palo interno e gonfia la rete. Dopo un solo minuto di gioco i padroni di casa accorciano dagli sviluppi di un corner mentre a metà secondo tempo giunge il pareggio che definisce il risultato finle 3-3.

Nell’altro girone il Padula ha pareggiato 1-1, primo gol subito in campionato. Il Serre opera il sorpasso in testa ma la squadra di mister Sarno resta in scia della capolista

.

In Terza categoria. Il Marcellino 2006, in terza categoria, si impone per 3-1 contro l’Asd Sanzese, nella gara valida per la terza giornata del girone E. Gol di Salvitelle e del sempr’eterno Salomone. Crolla il Buonabitacolo. Anche la Teggianese conquista una vittoria dilagante, in trasferta, con il risultato di 1-5 contro il Real Contursi Terme. Il Real Montesano vince 3-1, perde in casa la Sangiacomese. In testa nel girone C c’è il Sicignano.

Carmine Del Negro