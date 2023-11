Un sogno diventato realtà: nasce ad Eboli “Il forno di Vincenzo”, un ragazzo che ha saputo superare gli ostacoli della vita

Si svolgerà domenica 3 dicembre alle ore 9 l’inaugurazione de “Il forno di Vincenzo”, traguardo che arriva a un anno esatto dall’inizio dei lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno il forno sociale in via Antonio Giudice, 1, nel centro antico di Eboli. La data non è casuale: il 3 dicembre ricorre, infatti, la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e Vincenzo è il primo ragazzo in Italia con sindrome dell’X fragile, nota anche come sindrome di Martin-Bell, a gestire un forno, a sfornare il pane in maniera autonoma, forte del sostegno di tutta la comunità diffusa del centro antico di Eboli.

Parole di commozione e soddisfazione sono state espresse da Vito Bardascino, coordinatore de “Il forno di Vincenzo ETS” e papà di Vincenzo: «Le attrezzature sono state scelte per rispondere a due requisiti principali: garantire la massima sicurezza e la massima autonomia possibile a Vincenzo. Non si tratta di un’attività commerciale, ma di un punto di riferimento a disposizione della comunità: l’associazione ha come mission l’orientamento e l’inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità intellettiva, relazionale e sindrome dello spettro autistico allineato coerentemente alla loro qualità di vita. La sua libertà, la sua autodeterminazione, passano attraverso il pane che è diventato un facilitatore nelle relazioni, nella crescita umana e professionale di mio figlio».

La passione di Vincenzo per la panificazione nasce da bambino, ha poi frequentato l’Istituto Alberghiero “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, dove ha studiato la terra e i grani antichi che ha iniziato a coltivare con il nonno paterno nell’orto di famiglia. Gli stessi grani antichi con cui ancora oggi realizza il suo pane, unendo la passione alla tenacia per la costruzione di un progetto di vita di qualità in grado di fornirgli indipendenza e autosufficienza.

Sarà possibile rifornirsi di pane presso il forno di Vincenzo una volta alla settimana; inoltre, una volta al mese i locali saranno a disposizione della comunità per cuocere il proprio pane.

Dal 2019 ad oggi, causa pandemia, i lavori di ristrutturazione hanno subito notevoli rallentamenti ed è stato solo grazie alla lodevole iniziativa di Michele Sica a Calvanico, nella Residenza Rurale Incartata e Carmelo Vignes a Eboli, in VicoRua, i quali hanno messo a disposizione il proprio forno a legna che Vincenzo ha potuto svolgere la sua attività.

Per Elena Merola, rappresentante della “Università Popolare per la Qualità di Vita ETS” e mamma di Vincenzo: «Prima ancora del forno sociale, si è creata la comunità. Definire la qualità di vita di una persona non è semplice, può essere diversa per ognuno di noi e ci sono parametri specifici per misurarla. L’esigibilità dei diritti è sacrosanta per tutti, le famiglie non possono essere l’unico punto di riferimento per chi vive una condizione di fragilità. Noi genitori, come tutti, progressivamente, dovremo allontanarci dai nostri ragazzi. C’è bisogno di persone che siano formate nell’accompagnamento di coloro che vivono una condizione di disabilità, c’è bisogno di comunità, di condivisione di percorsi per consentire a questi ragazzi di autodeterminarsi e costruire la propria vita indipendente e autonoma in un contesto sociale e relazionale di reale inclusione.»

Mario Conte, Sindaco di Eboli sottolinea: «L’apertura del forno sociale è un traguardo straordinario, un sogno che diventa realtà. Un progetto che si inserisce all’interno del centro antico della città, nel cuore della comunità ebolitana che ha accompagnato concretamente il percorso di Vincenzo. Questo progetto è un modello da replicare a supporto di chi vive una condizione di fragilità, in funzione della autonomia e autodeterminazione della persona con disabilità.»

A corollario dell’inaugurazione del forno sociale di comunità, ci saranno alcuni momenti di riflessione sui temi dell’inclusione e della qualità di vita per e con le persone con disabilità.

Francesca Romanelli