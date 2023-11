Stazione elettrica a Montesano, il Consiglio di Stato dà ragione a Terna

Si ritorna a parlare di stazione elettrica di Montesano, in quanto il Consiglio di Stato dà ragione a Terna afferma che l’iter per la costruzione della stazione elettrica di Montesano è legittimo. Nella sentenza il Consiglio di Stato ritiene che sia stato legittimo l’iter seguito per la realizzazione dell’impianto. I giudici si sono pronunciati con un unico provvedimento sui ricorsi presentati dal Comune di Montesano sulla Marcellana e dalla società Terna – Rete elettrica nazionale. Una vicenda che risale a 18 anni fa. Tutto ha avuto inizio del 2005 quando ha preso corpo il progetto per la realizzazione nel Comune di Casalbuono poi dirottato a Montesano sulla Marcellana di una nuova stazione elettrica della rete di trasmissione nazionale. Inizialmente era stata presentata alla Regione Campania un’istanza per ottenere i titoli necessari a realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzare nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. Nel 2008 viene convenuto lo spostamento della stazione elettrica da Casalbuono a Montesano sulla Marcellana.Il Comune di Montesano sulla Marcellana nel 2011 ha disposto il blocco dei lavori in corso nel proprio territorio e la demolizione delle opere già realizzate, sul presupposto del loro carattere abusivo, sostenendo la tesi opposta a quella della Terna, ovvero che in realtà la stazione elettrica per cui è causa non fosse contemplata dai progetti in base ai quali l’autorizzazione unica e il decreto VIA erano stati rilasciati, e quindi in realtà non sarebbe mai stata assentita. L’ordinanza comunale viene poi annullata dal TAR e la sentenza confermata in appello. Da circa dieci anni i lavori sono fermi. Per chiudere la questione il Consiglio di Stato – si legge sulla Città – ha disposto un’istruttoria chiedendo al Direttore del Dipartimento di ingegneria elettrica dell’Università degli studi di Napoli – Federico II di chiarire se la stazione elettrica e i relativi raccordi di collegamento all’esistente elettrodotto a 220 kV “Rotonda – Tusciano” siano o no inclusi negli originari progetti complessivi di impianti eolici presentati nel 2005 e nel 2007. Le conclusioni del verificatore hanno sposato la tesi di Terna fatta propria anche dal Consiglio di Stato che ha statuito che “la stazione elettrica – si legge nella sentenza – fu legittimamente assentita: questa circostanza comporta automaticamente la legittimità sul punto sia degli atti della procedura di variante alla VIA, sia della proroga al termine di ultimazione dei lavori di cui al decreto del MISE 25 settembre 2017”.