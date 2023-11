“Grazie per il rispetto”. L’arbitro ringrazia la Teggianese. “Rispettata come sportiva e come donna”

Una bella storia di sport e solidarietà arriva a 24 ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2023.

E’ la quarta giornata del campionato di terza categoria e nel campo “Vertucci” di Teggiano, la squadra del paese, la Teggianese, affronta in casa l’Asd Calcio Gregoriana. Ad arbitrare la partita è una donna.

Una donna prima che professionista, che al termine del match ringrazia i calciatori della squadra del comune perla del Vallo di Diano per “essere semplici, genuini ed umili”.

“Grazie per il rispetto verso gli arbitri ed in particolar modo verso le donne – scrive l’arbitro Rosa in una lettera indirizzata alla Teggianese – i campionati veri si vincono nella vita, non sul campo e voi ne siete l’esempio”.

La compagine bianco rossa è stata battuta in casa per 0 a 1. “Portate in alto Teggiano – conclude l’arbitro – non solo con il pallone e con i piedi ma con il rispetto che vi ha contraddistinto. Un abbraccio”.