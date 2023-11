In Campania è in trend (e preoccupa) #malessere

In un momento in cui l’Italia si muove sulla scia di quanto accaduto a Giulia Cecchettin e a tante altre donne prima di lei e si discute su una legge che ancora non arriva. In un paese in cui non vige neanche la certezza della pena per delle azioni così efferate; i social con tendenze diseducative hanno già fatto i loro proseliti. Il “malessere”, il nuovo trend su Tik Tok ha preso ispirazione da una canzone di una nota cantante neomelodica che tratteggia con “malessere” un ragazzo con un passato tormentato, fisicamente è alto, muscoloso, tatuato e deve avere dei tratti caratteriali ben definiti: è geloso, possessivo, ossessivo, tende a tenere la ragazza controllata su quello che fa, come si veste e cosa dice, lei non può uscire se non in sua compagnia né frequentare amiche e luoghi di svago senza il suo permesso.

Si sta espandendo a macchia d’olio a Napoli e in tutta la Regione Campania, e sta prendendo piede in tutta Italia.

Inizia tutto come un gioco, ironicamente, senza dargli peso e intanto sembra l’anticamera di un amore malsano verso se stessi e il proprio partner. Ancora una volta la storia si ripete e non si impara. Evidentemente

Michelangela Di Mieri