Alla DFL Lamura la linea giusta è la prevenzione con una giornata dedicata all’urologia maschile, ospite il dottor Marcello Pittella

È una parola d’ordine mondiale quella che arriva dalla Fondazione Movember, che ogni mese di novembre, tutti gli anni, promuove la campagna internazionale di sensibilizzazione sulla salute dell’uomo. A contribuire a questa causa ci ha pensato la DFL Lamura. L’azienda, infatti, ha ospitato all’interno della sua sala meeting a Sala Consilina, il primo convegno sulla prevenzione urologica maschile. L’incontro è stato introdotto dal responsabile marketing e comunicazione Pasquale Orlando. Dopo i saluti del presidente del consiglio di amministrazione della DFL-Lamura, Pasquale Lamura è stata la volta dello specialista in urologia, il dottor Marcello Pittella il quale ha concentrato il focus sull’incentivazione della prevenzione con il supporto di una slide informative sul funzionamento dell’apparato urinario.

In Italia il cancro della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta il 18,5 per cento di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo.

“La prevenzione maschile – ha rimarcato il dott. Pittella – parte innanzitutto da un check-up urologico. La visita urologica rappresenta il primo passo fondamentale per poter identificare precocemente le patologie più frequenti del sesso maschile tra cui il tumore della prostata e l’ipertrofia prostatica benigna, ma anche malattie più rare come il tumore del testicolo”. Dall’incontro è emerso che una più completa valutazione uro-andrologica consente di identificare altre frequenti patologie come il varicocele, che può associarsi ad infertilità maschile, e la disfunzione erettile che può essere un primo campanello di allarme per problematiche cardio-vascolari.

“Tutti gli uomini a partire dai 40 anni, ma anche di età più giovane – ha continuato il dottor Pittella – dovrebbero eseguire una prima valutazione urologica che consentirà di definire un adeguato percorso di prevenzione delle problematiche prostatiche. La prima valutazione urologica è basata su un’accurata analisi dei possibili fattori di rischio associati alle principali malattie che possono colpire il maschio adulto e sull’attento esame clinico dei genitali esterni e della prostata. A questa visita viene inoltre spesso associato in analisi ematica per il dosaggio del PSA, che è indice di salute prostatica e marker del tumore della prostata. In casi specifici la visita potrà essere completata da eventuali ecografie dell’apparato urinario o dei testicoli.

L’importanza dello screening urologico è rappresentata prima di tutto dall’elevata frequenza di alcune patologie come il tumore della prostata e l’ipertrofia prostatica, ma anche dal fatto che queste malattie danno spesso segno di sé solo quando in stadi ormai avanzati in cui diventano difficili da trattare”. Lo specialista in più occasioni ha elogiato il lavoro svolto dalla DFL Lamura, che negli ultimi anni promuove, attraverso giornate informative la cultura della prevenzione tra i suoi dipendenti e non solo.

“La mission di queste giornate è sicuramente quella di invitare a fare prevenzione, necessaria questa, anche per il mondo maschile – ha detto Pasquale Lamura, presidente del consiglio di amministrazione della DFL – organizzeremo in futuro giornate di questo genere per invogliare a prendersi cura della propria salute e del proprio benessere partendo proprio dai nostri collaboratori, già nel mese di ottobre, presso la nostra azienda abbiamo rinnovato l’impegno con la prevenzione nella lotta al tumore del seno. Un’iniziativa nata lo scorso anno con un convegno tenuto dal dott. Tommaso Pellegrino, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza e contribuire al benessere delle nostre collaboratrici”.