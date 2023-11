Il “Città di Eboli” tra le prime 16 d’Europa nella UEFA Futsal Champions League

Il Città di Eboli aprirà il girone di Élite Round di UEFA Futsal Champions League contro il Barcellona Futsal di Jesus Velasco a Riga, in Lettonia.

Si tratta di una grande soddisfazione per questa squadra e per il presidente, Gaetano Di Domenico, che per la seconda volta si ritrovano tra le migliori 16 d’Europa. La UEFA Futsal Champions League è l’unica competizione continentale di calcio a 5 per club organizzata dalla UEFA.

La gara inaugurale sarà contro uno dei colossi di questo sport, il Barcellona Futsal, vincitore dell’ultimo campionato spagnolo e che nella sua storia ha alzato per ben 4 volte la coppa, l’ultima non molto tempo fa, nella stagione 2021/2022.

Gli spagnoli arrivano in Lettonia con la voglia di tornare tra le Final Four della competizione, obiettivo mancato lo scorso anno, ma si presentano nell’Europa dell’est con numerose assenze tra infortuni e squalifiche. Contro il Città di Eboli mancheranno Ferrao, Lozano, Gonzales e Yepes.

Il Città di Eboli, nonostante si ritrovi in uno dei gironi più difficili dell’Élite Round e debba fare i conti con qualche assenza pesante, non arriva di certo in terra livonica per essere una vittima ma per dire la sua e lasciare un segno indelebile in questa campagna europea. Il primo a crederci è il tecnico delle volpi, che alla vigilia del match spiega come la scalata sia ardua ma non impossibile: “Penso sia il girone più difficile di questo Élite Round, abbiamo pescato avversari di assoluto livello e per noi ogni gara sarà come una finale. Ci siamo preparati per affrontare al meglio questa nuova campagna europea e, nonostante il valore indiscusso dei nostri avversari, sono sicuro che potremmo dire la nostra. Abbiamo voglia di fare bene e giocarci le nostre chances perché conosco la forza di questo gruppo e so che è capace di compiere grandi imprese. La prima sarà contro il Barcellona, una squadra che non ha bisogno di presentazioni e che affronteremo con grande rispetto ma con la voglia di ottenere un risultato positivo”, le parole di mister Salvo Samperi.

Tatjana Chirichella