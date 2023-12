Uomo armato di roncola semina il panico in una farmacia a Bellizzi. Fermato dai carabinieri

Ieri, in una farmacia di Bellizzi si è scatenato il panico dopo che un ragazzo di 28 anni, armato di roncola, un attrezzo da giardino utile per le potature, ha iniziato ad aggirarsi nel locale distruggendo la merce presente. La scena è stata ripresa dalle telecamere interne e si può vedere come le persone presenti iniziano a fuggire già dopo aver visto l’uomo armato. Anche la farmacista, come si vede dalle immagini, infatti scappa insieme agli altri mentre l’uomo inizia con violenza ingiustificata a creare ingenti danni alla merce presente: distrutti scaffali, farmaci, pc, monitor e vetrine. Per fortuna non si registrano feriti, solo grande spavento in un momento in cui la farmacia, in piena mattinata, gremita di clienti si è ritrovata in questa situazione. Il 28enne è stato arrestato, ma ancora non si conoscono le motivazioni che lo hanno portato a compiere tale gesto e non si sa se fosse in uno stato di alterazione psicofisica. A bloccare l’uomo sono stati i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che stanno indagando anche sulle cause dell’accaduto. Il video è stato postato sui social dalla pagina Welcome to Favelas ed è diventato virale.

Carmen de Fina