Il “Lamberti Sorrentino” ad Andrea Purgatori, il ricordo emozionato del figlio Edoardo e di Carmen Lasorella a Sala Consilina.

Voleva fare il “giornalista-giornalista” Andrea Purgatori, “quello in cerca di notizie, di verità scomode, quello che non deve aspettarsi gli applausi della redazione”. E di applausi e commozione per uno dei più grandi protagonisti del giornalismo italiano, invece, ce ne sono stati a iosa venerdì 1 dicembre nell’Aula Magna dell’Itis a Sala Consilina, in occasione della quinta edizione del Premio Lamberti Sorrentino- cronisti di guerra.

Il presidente dell’onorato riconoscimento – avvocato Angelo Paladino – ha dichiarato: “non potevamo non pensare ad Andrea Purgatori per questa edizione del Premio e alle sue inchieste sui tragici fatti che hanno segnato la storia del Paese, dalla strage di Ustica alle vicende di Israele, Iran e Libia”.

Presente sin dalla prima edizione del Premio Lamberti Sorrentino, la giornalista Carmen Lasorella si è detta “particolarmente emozionata, oggi con una punta di sorriso che si era spento in seguito alla morte di Purgatori. Di lui mi piaceva soprattutto la guasconeria, riusciva a conciliare lo scrupolo del racconto con il racconto per immagini, attraverso un uso abilissimo del piano sequenza”.

Oltre che intellettuale impegnato in tante e importanti battaglie civili, Purgatori è stato un uomo di cinema molto apprezzato.

“Quando era in casa, o si guardava la Roma o si andava al cinema, forse è per questo che sia io che i miei fratelli lavoriamo nel mondo del cinema” racconta Edoardo Purgatori. “Leggi i fatti sul giornale, quando sarai informato ne parleremo” era il suo modo per trasmetterci la sete di curiosità, quella che i giovani devono sempre avere.

Lasorella si complimenta con i docenti, per il lavoro svolto, e con gli studenti dell’I.S. Cicerone per la profondità delle domande emerse nella mattinata durante la presentazione del suo ultimo libro “Vera e gli schiavi del terzo millennio”.

Francesca Romanelli

