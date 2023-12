Sala Consilina celebra Giuseppe De Rosa, due volte campione del mondo. “Orgoglio del Vallo di Diano”

Grande partecipazione di pubblico ieri al “Teatro Mario Scarpetta” a Sala Consilina per festeggiare il campione del mondo Giuseppe De Rosa. Numerosi sono stati gli interventi per omaggiare l’atleta che per ben due volte consecutive è campione mondiale di ultra maratona al Rodsign Continental Challenge 2023. Il Circuito francese “Canal Aventure” rappresentato da Jéròm Lollier ieri sul palco. L’atleta, che si è posizionato al terzo posto gareggiando alla Ultra Africa Race in Mozambico, non ha mancato di ricordare sul palco dello “Scarpetta” il suo passato da ragazzino obeso, di quanto abbia dovuto lottare con se stesso per non perdersi d’animo, continuare ad avanzare nonostante le difficoltà, motivarsi e non cedere di fronte alle prime difficoltà affrontando tutto con sacrificio e forza di volontà.

L’ultra maratoneta – che si definisce “una persona normale”, ha ribadito più volte parlando del suo percorso il concetto “this is my life”. Ed è in questa breve frase, che lui ripete come fosse un mantra, che si riconosce tutta la sua semplicità, naturalezza nel fare quello che fa. Alla serata non sono mancati i suoi amici che ha incontrato durante le gare come Nicola Ciani che ha gareggiato con lui in Africa e ad unirli non è solo l’amicizia, ma anche un grande progetto solidale per 300 famiglie una raccolta fondi “ Grain For Life” che ha lo scopo di finanziare la costruzione di un mulino per macinare in loco il grano per il villaggio di Shebo in Etiopia al confine con il Sud Sudan. Proprio a sostegno della causa di solidarietà Giuseppe e Nicola hanno gareggiato in Africa tagliando il traguardo insieme con la bandiera italiana.

“Giuseppe, rappresenta un esempio di coraggio, volontà, determinazione, esprime perfettamente il valore e il principio dello sport che educa alla disciplina, a saper fronteggiare i momenti difficili e le sconfitte perché anche quelle servono nello sport come nella vita”. Ha sostenuto il professore universitario Paolo Diana, presente anche lui sul palco. Molti personaggi pubblici alla serata per omaggiare con la loro presenza il campione, cariche politiche che si sono susseguiti sul palco a spendere parole verso l’atleta di profonda ammirazione e orgoglio, tra cui il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, l’onorevole Franco Picarone , diversi video messaggi dall’euro parlamentare Lucia Vuolo al Governatore della Campania Vincenzo De Luca, non sono mancati altri video messaggi da professionisti del giornalismo che hanno origine nel vallo di diano. L’ultra maratoneta Giuseppe De Rosa è motivo di orgoglio per la comunità intera del Vallo di Diano ed esempio per molti che credono nei propri sogni portando con sé il messaggio: “di non lamentarsi ed impegnarsi fortemente per il proprio sogno e se ci credi accade”.

Michelangela Di Mieri