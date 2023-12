Bambina di 19 mesi di Battipaglia in rianimazione. Il padre: “Il pediatra non l’ha visitata”

Una bambina di appena 19 mesi è stata ricoverata in rianimazione presso l’ospedale Santobono di Napoli. La piccola era stata visitata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Santa Maria della Speranza di Battipaglia

Il padre della piccola, un 46enne, ha raccontato la terribile esperienza attraverso la sua pagina Facebook per attirare l’attenzione sul presunto caso di negligenza medica. Nel post ha espresso il suo sgomento e la sua frustrazione per la situazione. «Nella notte passata in auto insieme a mia moglie, abbiamo vissuto un incubo. Solo ora ho un minimo di lucidità per raccontare e denunciare la negligenza di un pseudo pediatra – ha scritto il padre – Isabel respirava male con un brutto affanno ed era dormiente, arrivati in reparto la piccola viene accolta in modo amorevole dagli infermieri i quali iniziano a prendere i primi risultati, saturazione e glicemia, del pediatra ancora nulla, nel frattempo arriva una bimba che poverina anche lei non stava benissimo e vomita davanti l’ingresso dello studio dove eravamo noi in visita, dopo quasi 20 minuti arriva il pediatra di turno, il quale ci invita, senza neanche degnarsi di guardare nostra figlia, ad uscire fuori dallo studio e dare precedenza alla bimba perché aveva vomitato».

«Restiamo impietriti – prosegue- chiedendo il motivo e lui risponde che l’altra bambina aveva la febbre, io rispondo che Isabel non ha febbre ma sembra svenuta e lo imploro almeno a visitarle le spalle ma lui ci invita ad uscire perché ritiene l’altro caso più grave, a quel punto andiamo via denunciando tutto a carabinieri telefonicamente i quali ci assicurano che la telefonata viene registrata in caso in cui succedesse qualcosa alla bambina. Scappiamo di corsa all’ospedale San Leonardo dove Isabel arriva con la saturazione a 67 e le viene messo subito l’ossigeno , purtroppo passano le ore e la situazione peggiora e la piccola viene trasportata d’urgenza al Santobono di Napoli a mezzanotte e trenta la mia cucciola è in Rianimazione».

La comunità di Battipaglia attende ansiosa notizie sulla salute della bambina e nel frattempo è nato un acceso dibattito sulla qualità dell’assistenza sanitaria offerta dall’ospedale Santa Maria della Speranza e sulle misure necessarie per garantire la sicurezza dei pazienti, in particolare dei bambini. Le autorità sanitarie stanno indagando sull’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla grave condizione della bambina.

Danila Pia Casella