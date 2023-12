Scomparsi: ritrovato il 49enne di Lavello. Riprendono le ricerche a Moliterno. Massimo riserbo sul caso di Padula

Sta bene l’uomo che si era allontanato in circostanze molto allarmanti nella notte in provincia da Lavello nella giornata ieri, facendo scattare le ricerche con elicottero e unità cinofile nella zona dove era stata rinvenuta l’auto. Si è messo in contatto poco fa con i familiari, che avevano pubblicato per lui un appello sul sito di “Chi l’ha visto?”. Si tratta di uomo residente nel comune di Lavello di 49 anni che aveva parcheggiato la propria automobile in una piazzola di sosta lungo la SP. 93 Km 46 in direzione Canosa, facendo perdere le proprie tracce.

Sempre in Basilicata, riprendono le ricerche di Rocco Iacovino, 82 anni, vive a Moliterno dopo l’appello del sindaco di Moliterno, paese dal quale il 19 ottobre intorno alle 8:30 è scomparso. L’anziano era uscito con l’idea di recarsi a raccogliere fagioli nel suo appezzamento. Prima, però, si è diretto in un castagneto in località Papa Nicola. Dalle ore 11 del 19 ottobre la sua auto, una Fiat panda grigia, è stata notata nelle vicinanze del sentiero che porta al castagneto. Aveva con sé il cellulare che risulta spento.

E infine, sempre a proposito di scomparsi. A una settimana da quando non si hanno più notizie, ancora non si hanno notizie di Fedele Marotta. Si tratta del caso di Padula. Sul caso del 40enne allevatore i carabinieri mantengono il più stretto riserbo. Ricordiamo che la sua auto è stata trovata nei pressi di un canale con all’interno il cellulare e il portafogli. Gli inquirenti lavorano sia sull’allontanamento volontario che su un possibile rapimento.