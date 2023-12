Ritorno amaro in Italia per le volpi, battute al Palasele dall’Olimpus Roma per 1 a 6

Un serata storta per la Feldi Eboli, al ritorno in campionato dopo le fatiche europee, che cade per 1-6 in casa contro l’Olimpus Roma nel recupero della 10^ giornata di Serie A New Energy. Nella prima sfida stagionale tra le due squadre che lo scorso anno si sono giocate il Tricolore nella finalissima di Cisterna di Latina, vinta dalle volpi, i rossoblù non riescono ad avere la meglio sull’attuale capolista della Serie A, complice anche una tentuta fisica e mentale non al top dopo l’esperienza in UEFA Futsal Champions League.

Pronti via e subito l’Olimpus passa in vantaggio, grazie al capitano Dimas che approfitta di una disattenzione della difesa delle volpi. Braga prova a caricarsi i suoi sulle spalle, provando ad impensierire Rodriguez in un paio di occasioni. Dalcin sventa qualche minaccia portata dai contropiedi dei grigio-blu, ma è la Feldi a fare gioco nonostante non riesca a bucare la difesa avversaria. La beffa però è dietro l’angolo, nonostante la mole di gioco le volpi nel finale di primo tempo subiscono altre due reti: prima con Cutrupi, rapace a lanciarsi su una respinta corta di Dalcin su tiro di Fortino, poi con Marcelinho che fissa il punteggio sullo 0-3 al termine della prima frazione.

Nella ripresa i ragazzi di Samperi caricano a testa bassa e riescono subito a procurarsi un calcio di rigore. Dal dischetto va Braga, che finalizza e riapre il match sull’1-3. Calderolli e Restaino ci provano, ma Rodriguez sventa i tentativi dei campioni d’Italia. Gara molto dura, fallosa, maschia, con l’Olimpus arroccata nella sua area di rigore che prova a respingere le sortite offensive delle volpi. La tattica difesa e contropiede di mister D’Orto funziona, con Tres che recupera palla salta un uomo e serve al centro per Marcelinho che fa doppietta e 1-4 per i capitolini. Per mister Samperi arriva il momento di giocarsi la carta del portiere di movimento a 5 minuti dal termine ma è ancora l’Olimpus ad andare in rete, doppietta anche per Cutrupi che approfitta di un malitenso tra i difendenti delle volpi e segna a porta vuota la quinta rete. Serata da dimentacare per capitan Dalcin e i suoi, che subiscono la sesta rete, è ancora Marcelinho a timbrare che fa tripletta.

“I nostri avversari hanno segnato sei gol e vuol dire che hanno meritato la vittoria, ho a disposizione un gruppo di grandi lavoratori e sono sicuro che da domani ci rimboccheremo le maniche ancora di più. Bisogna preparare al meglio la prossima importante sfida”, le parole al termine della gara di mister Salvo Samperi.

La prossima gara sarà un altro big match, domenica con diretta su Sky Sport, al Palasele di Eboli, arriva il Napoli Futsal.

FELDI EBOLI – OLIMPUS 1-6 (0-3 p.t.)

FELDI EBOLI: Dalcin, Venancio, Calderolli, Braga, Galliani, Montefalcone, Caponigro, Liberti, Igor, Marinovic, Baroni, Restaino All. Samperi

OLIMPUS: Rodriguez, Gabriel, Dimas, Fortino, Tres, Bianchetti, Isgrò, Achilli, Cutrupi, Marcelinho, Di Eugenio, Biscossi All. D’Orto

MARCATORI: 0’25” p.t. Dimas (O),18’00” Cutrupi (O), 19’32” Marcelinho (O), 1’11” s.t. Braga rig. (F), 14’23” Marcelinho (O), 16’34” Cutrupi (O) Marcelinho 17’44” (O)

AMMONITI: Calderolli (F), Tres (O), Venancio (F)