Il derby è del Napoli, la Feldi Eboli si arrende agli azzurri

Come da pronostico, una partita non adatta ai deboli di cuore quella tra Feldi Eboli e Napoli Futsal. Il derby campano, valido per la 12^ giornata di Serie A Futsal, finisce 2-3 per i partenopei. Prima le volpi avanti, poi la rimonta del Napoli che va sull’1-2 seguita dal pareggio di Liberti, un eurogol da centrocampo, poi il definitivo sorpasso dei partenopei con la rete di Mancuso.

La gara è un diesel, i ritmi in apertura sono molto bassi con le squadre che si studiano, si rispettano e si temono. I primi guizzi portano la firma di Salas, che crea diversi grattacapi a Dalcin. Dall’altra parte è Restaino che si rende spesso pericoloso, ma nel complesso le due squadre svolgono delle eccellenti fasi difensive. La gara si sblocca solo a 5 minuti dalla fine del primo tempo, quando Bragasi rende protagonista di un gran gol, da vero pivot: prima protegge palla, poi fa perno sul difensore spostandosi la palla sul sinistro per calciare e battere Caio Ainsa. E’ 1-0 Feldi Eboli, risultato con cui si va a riposo, con le volpi compatte e con Braga migliore in campo, protagonista anche di importanti recuperi difensivi.

Nella ripresa il Napoli cerca inevitabilmente il pareggio e Dalcin è costretto a compiere due miracoli prima su Mancuso e poi su Borruto. I partenopei spingono e un’incursione di Salas costringe il capitano delle volpi ad atterrarlo in area, è calcio di rigore. Entra Montefalcone per provare a parare il penalty, ma è lo stesso Salas che trasforma dal dischetto. Pochi minuti e i ragazzi di Colini riescono a passare anche in vantaggio, grazie ad una girata letale di Borruto che sotto porta non sbaglia. Venancio e Braga provano a trascinare le volpi verso il pareggio, con il pivot rossoblù che centra il palo esterno. Pochi secondi e un altro doppio palo per la Feldi, centrato da Calderolli. Dopo vari tentativi, a prendersi la scena è Francesco Liberti che si inventa un gol fantastico calciando da centrocampo senza lasciare scampo a Bellobuono, è 2-2. Ma, neanche il tempo di esultare che il Napoli si riporta avanti con Mancuso che gela il Palasele. Arriva dunque il tempo del portiere di movimento per Salvo Samperi ma non basterà.

Finisce 2-3, con una grande prestazione da parte della Feldi Eboli, fermata più volte anche dai legni.