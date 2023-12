Calcio Dilettantistico. Pari per il Sassano, ancora una sconfitta per il Caggiano. Super Buonabitacolo, vince 7-1

Il week end calcistico valdianese inizia con il pari del Sassano davanti al pubblico di casa contro L’Atletico Pisciotta, partita molto nervosa, ma equilibrata con il primo tempo che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa Forte sigla l’1-0 per il Sassano che non riesce a mantenere il vantaggio, conquistando, così, un solo punto ed assestandosi al sesto posto in classifica a pari con l’Atletico Battipagliese. Il Pro Sala invece subisce un 6-2 in casa del Real Bellizzi, rimanendo in fondo alla classifica con soli 4 punti, insieme all’Olevanese.

Per la seconda categoria, La Pollese cala il doppio poker: quattro gol e quattro risultati utili consecutivi. Il Santa Tecla perde al Medici 4-3. La squadra di patron Centonze nel primo tempo è dirompente. Pochi minuti è arriva il primo gol in campionato di capitan Nuccorini che assistito da Criscito trova l’angolino basso alla destra del portiere. Stesso angolino che trova dopo poco, con un tiro al volo, Salvitelli. La Pollese continua a macinare gioco e fa 3-0 grazie al soldatino Priore freddo davanti al portiere. A fine primo tempo potrebbe arrivare il 4-0 tuttavia Criscito calcia fuori il rigore. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire e trovano il 3-1 ma la Pollese è in controllo e rimette a posto le cose con il primo gol di Barbarino, è 4-1. Nel recupero gli ospiti accorciano le distanze ma è troppo tardi. La Pollese si conferma in piena zona playoff.

Il Padula Tonino Paolini vince 2-0 in casa contro l’Asd Cilentana Sport, in Goal M. Rigio e G. Pisano.

Seconda sconfitta consecutiva per il Caggiano: a Palomonte lo Sporting s’impone con un netto 3-1. Dopo 2′ gol annullato per fuorigioco a Vincenzo Caggiano, successivamente ad una strepitosa azione personale di Pasquale Barba: una chiamata piuttosto dubbia, visto che l’esterno caggianese sembrava arrivare da dietro. Le squadre si affrontano a viso aperto, ma é il Palomonte a portarsi addirittura sul doppio vantaggio negli ultimi 5′ della prima frazione. Si va al riposo sul 2-0 e con i padroni di casa che restano in 10 per un’espulsione per fallo di reazione. Entra Davide Carucci a inizio ripresa per cercare di raddrizzare le sorti del match, ma la Caggianese fatica a rendersi pericolosa. Al minuto 55 in contropiede arriva anche il terzo gol dello Sporting: 3-0 e la partita viene virtualmente chiusa. Al 70′ arriva il gol della bandiera sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Davide Guagliardo, tra i più positivi e combattenti per i ragazzi di mister Vittorio Isoldi, assestando il risultato sul 3-1 finale. Barba ci prova nel finale su calcio di punizione, ma il palo gli nega la gioia del gol. Il Caggiano rimane primo in classifica con 19 punti nonostante il periodo di difficoltà.

In terza categoria la Montesangiacomese si assicura il derby in casa della teggianese, nonostante le condizioni meteo avverse ed il campo non in ottime condizioni, il match termina con il risultato di 1-3. La prima metà della gara si termina sull’1-1 con il goal di Antonio La Maida per la Teggianese e di Palmieri per il Monte San Giacomo. Nella ripresa Policastro sigla il goal del sorpasso su punizione dalla distanza, ingannando il portiere sul suo palo. Mentre l’1-3 finale è frutto del capocannoniere della San Giacomese, Palmieri, lesto in area di rigore a raccogliere il pallone e buttarlo in rete, così da firmare la sua personale doppietta.

Il Marcellino viene fermato dallo Sporting Celle in trasferta, con il risultato di 2-1; non è bastato il gol di Salamone, per la squadra di Montesano che rimane al secondo posto a due punti dalla prima.

In conclusione il Buonabitacolo Soccer, vince con un roboante 7-1 al Saverio Orlando, con la tripletta del noto Ciro Aguilera Russo, fra i gol di Lopardo, Martino e Di Muro che fissano il risultato sul 6-1, prima della ciliegina sulla torta: Manuel Marchesano, il giovane 17enne cresciuto nel vivaio del team di Buonabitacolo sigla il 7-1 all’esordio, fra l’emozione dei genitori e del tifo casalingo, concludendo così un’ottima giornata per la squadra formata dalla coalizione con il Caselle.

Carmine Del Negro