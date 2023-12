Appuntamento il 16 dicembre a Sassano per la II edizione di “Incontri-Mostra d’arte contemporanea”

È attesa per il prossimo sabato 16 dicembre alle ore 18:00, l’apertura inaugurale della seconda edizione di Incontri-Mostre d’arte contemporanea. Alcuni degli artisti, sia affermati che emergenti, del Vallo di Diano e dintorni, si incontrano per esporre le loro opere all’interno di Palazzo Picinni, dimora baronale del centro storico di Sassano. Preceduta dal successo della prima edizione, che ha avuto luogo nel 2019, “Incontri”, vuole essere l’occasione per creare un fulcro, un punto di riferimento per gli artisti del territorio, ma l’intenzione è anche quella di creare attrattiva, attribuendo una nuova fruizione al palazzo, che diventa contenitore d’arte contemporanea. L’arte diventa il filo rosso che unisce le persone, secondo la visione della curatrice, Antonella Inglese, presidente dell’associazione “Faq Totum”, che organizza la mostra con il contributo della Regione Campania e del Parco Nazionale Cilento Vallo Di Diano e Alburni e il patrocinio della Comunità Montana e del Comune di Sassano.

L’arte sarà declinata in tutte le sue forme, anche letteratura e musica, infatti, ogni esposizione sarà accompagnata da melodie musicali che rafforzano le intenzioni dell’artista, inoltre, alcune sale del palazzo saranno riservate ad incontri, appunto, con scrittori, poeti e letterati del Vallo Di Diano e Cilento, che dialogheranno con il pubblico. “Quest’anno abbiamo dato vita alla seconda edizione di INCONTRI ampliandola notevolmente – spiega la curatrice, Inglese – il numero degli artisti è raddoppiato, sono infatti quattordici, per ben cento opere, di cui due site specific, che rimarranno al palazzo Picinni, in modo permanente. Oltre alla mostra, daremo il via ad una interessante rassegna letteraria curata dal professore Enzo Lovisi, in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino e porteremo a Sassano due opere originali dell’artista Pablo Picasso in occasione dei cinquant’anni dalla sua scomparsa, provenienti dal Sistema Museale MAM del Prof Gianfranco Aiello.”

“Sono particolarmente soddisfatto di poter partecipare a questo evento – afferma Gaetano Spano, Vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano – raccoglie tanti artisti del nostro territorio che possono esprimere la loro arte all’interno del Palazzo delle arti contemporanee. Vedere il Palazzo vivo e pieno di persone in questa fase organizzativa è davvero piacevole e gratificante. Tutto questo grazie al lavoro del Presidente dell’associazione Faq Totum, Antonella Inglese, che insieme ai ragazzi dell’associazione sta organizzando l’evento, curando tutti i dettagli un ringraziamento anche al sindaco e a tutti i colleghi amministratori che hanno condiviso la realizzazione dell’evento. Sarà sicuramente emozionante vedere tante opere e tanti stili racchiusi in un unico sito.”

All’inaugurazione interverranno, insieme ai già citati, Antonella Inglese e Gaetano Spano, il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, il Vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, Gaetano Spano e il Consigliere regionale, Tommaso Pellegrino, coordinerà gli interventi, Francesca Romanelli. Le mostre sono state concepite per creare delle vere e proprie immersioni nell’arte contemporanea e rimarranno aperte fino al 30 dicembre, dal mercoledì alla domenica dalle ore 17:00 alle 20:00. Attraverso l’arte si compie anche una rivoluzione culturale, il sogno, che si concretizza, di inserire in un antico palazzo, di un centro storico del mezzogiorno d’Italia, un accento di contemporaneità, una pennellata di colore, un istinto di rinascita per il territorio, per i suoi artisti e per i suoi abitanti.

Tatjana Chirichella