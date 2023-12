Podistica Pollese: doppio trionfo a Napoli tra “Corri per Amore” e “Staffetta Virgiliano”

Napoli, terra di passioni e spirito solidale, ha recentemente ospitato due eventi sportivi che non solo hanno evidenziato l’eccezionale talento degli atleti locali ma hanno anche dimostrato come lo sport possa diventare un veicolo di generosità e supporto per cause nobili. “Corri per Amore” a Cardito e la “Staffetta Virgiliano Record 2023” al Campo Sportivo Virgiliano hanno incantato gli spettatori con gesta atletiche straordinarie e un impegno sociale encomiabile.

“Corri per Amore” – Cardito

Il cuore di Cardito ha pulsato al ritmo della solidarietà nell’ambito della decima edizione di “Corri per Amore”. Organizzata con maestria dalla A.S.D. Run For Love, la manifestazione ha avuto un significato profondo, ispirato alla memoria della compianta Anna Cerbone. Gaetano Brilla, guida illuminata della società podistica, ha trasformato l’evento in un’opportunità di raccogliere fondi per sostenere progetti benefici.

Oltre cinquecento atleti, tra cui anche la Podistica Pollese, si sono radunati per percorrere le strade di Cardito, dimostrando che lo sport può essere più di una competizione. Adimi Ismail della Caivano Runners ha trionfato nella gara maschile, fermando il cronometro a 32’16”, mentre Francesca Sabatini della New Atletica Afragola ha dominato nella competizione femminile, completando la gara in 39’17”. Tuttavia, la vera vittoria è stata la somma di nove mila euro, già destinati a iniziative benefiche, e la Podistica Frattese ha conquistato il primo gradino del podio tra le società partecipanti, mentre la Podistica Pollese si posiziona al terzo posto con Olga Pyk.

Staffetta Virgiliano Record 2023 – Campo Sportivo Virgiliano

Nonostante le sfide imposte dalle avverse condizioni meteorologiche, la 16^ edizione della “Staffetta Virgiliano Record 2023” ha rivelato l’intrinseco spirito resilient dell’atletica partenopea. Organizzata dalla Fidal Napoli con il supporto dell’Atletica Virgiliano, l’evento ha riunito atleti provenienti da diverse squadre, dimostrando che la passione sportiva può illuminare anche nei giorni più nuvolosi.

Le categorie Assoluti, Cadetti, Ragazzi ed Esordienti hanno dato vita a competizioni accese, ma unite da uno spirito di sana competizione. L’Atletica Virgiliano ha primeggiato nelle staffette Assoluti Maschile e Assoluti Mista, dimostrando un livello di coesione e talento che ha incantato il pubblico presente.

La categoria Ragazze 10/11 anni (4×100) ha regalato un duello avvincente, con la Podistica Pollese che ha conquistato la vittoria per un decimo di secondo, superando Enterprise Young.

Entrambi gli eventi hanno fatto emergere la potente connessione tra sport e solidarietà, dimostrando che l’eccellenza atletica può diventare un mezzo per portare il bene nella comunità. Napoli, con la sua comunità sportiva vibrante, ha ancora una volta evidenziato che nello spirito della competizione, c’è spazio per l’amore e la generosità. Insieme, atleti e sostenitori hanno tracciato un percorso che va ben oltre le strade di Cardito e la pista del Virgiliano, raggiungendo il cuore di una Napoli che batte forte per lo sport e il sociale.