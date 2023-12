Si finge malato, ma gestisce un bar a Verbania. Nei guai un postino originario di Sala Consilina

E’ finito agli arresti domiciliari il postino originario di Sala Consilina che utilizzava certificati di malattia falsi per assentarsi dal lavoro e gestire un bar a Verbania, in Piemonte. Insieme al 40enne è finito ai domiciliari anche il medico di base che gli forniva le certificazioni mediche false. I due, entrambi incensurati, sono stati indagati dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria nel corso di un’indagine ribattezzata “Ricette facili”. L’operazione è scattata in seguito al ritrovamento di corrispondenza non distribuita in casa del postino e alle numerose segnalazioni di persone che vedevano l’uomo, nonostante lo stato di malattia dichiarato, lavorare nel bar intestato al figlio. Tra i clienti abituali dell’esercizio c’era anche il medico che produceva i documenti attestanti patologie non vere e che il paziente utilizzava per non recarsi a lavoro. Secondo la Procura, il dipendente delle Poste si sarebbe assentato dal lavoro per un lasso di tempo lungo un paio di anni.

Al momento il postino è accusato anche di corruzione, perchè avrebbe fornito dei benefit al medico in cambio delle certificazioni false, e di truffa aggravata ai danni della sua amministrazione perchè, secondo i carabinieri, avrebbe ingiustamente percepito la retribuzione durante il periodo di falsa malattia. Come riportato dall’Ansa, nel corso dell’interrogatorio di garanzia il postino si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il medico ha risposto alle domande, mettendo in evidenza che le patologie del paziente non sarebbero incompatibili con il fatto di uscire di casa. I difensori dei due indagati hanno avanzato un’istanza di revoca della misura o l’applicazione di una misura meno restrittiva, come l’obbligo di firma, al GIP che darà una risposta nei prossimi giorni.

Danila Pia Casella mediche false