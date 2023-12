Fermata Alta Velocità nel Vallo di Diano. I sindaci lucani: “Notizia importante, ma necessario l’ammodernamento dell’ex SS 10

“Una svolta storica per le aree interne della Val d’Agri e per tutta l’area sud lucana e non solo” sono le parole di Antonio Rubino, il sindaco di Moliterno, in riferimento alla notizia di una fermata dell’Alta Velocità prevista in prossimità dell’uscita autostradale di Buonabitacolo, nell’area che ricade nel territorio tra i Comuni di Padula e Montesano Sulla Marcellana, ” una notizia di notevole importanza anche per la nostra regione e i nostri territori ma, in quanto tale, richiede responsabilità e impegno per l’intera rete infrastrutturale” ha poi continuato il primo cittadino, capofila (quale Comune confinante con la Campania) di una iniziativa che vede coinvolti 19 Comuni lucani.

A nome di questi Sindaci, Antonio Rubino, in una lettera inviata al primo cittadino di Montesano Sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, preme sulla necessità dell’ammodernamento e potenziamento della ex SS 103 che passa nell’ultimo tratto per i Comuni di Grumento Nova, Sarconi e Moliterno congiungendo Basilicata e Campania, un tratto che acquisisce un nuovo grande valore in vista proprio della realizzazione della fermata dell’Alta Velocità.

“Un lavoro”, scrive il primo cittadino di Moliterno, “che consentirebbe un miglioramento notevole nel collegamento alla futura stazione che ricade in un territorio chiave a livello sia logistico che di utenza, e che consentirebbe a molti cittadini lucani della Val d’Agri e non solo, di raggiungere in maniera più semplice, comoda e veloce l’Alta Velocità, oltre a costituire un vero proprio asse tra due regioni, nonché tra lo Jonio e il Tirreno”.

Emanuela Collazzo