Prestigioso riconoscimento per il comune di Tito, premiato per la riqualificazione dell’I.C. Pascoli

Un nuovo e prestigioso riconoscimento è stato assegnato al Comune di Tito, grazie alle attività e progetti messi in campo dall’amministrazione comunale. Infatti, oggi, il sindaco Graziano Scavone ha ritirato il premio “VIVI, territori vivibili”, promosso dal GSE (Gestore Servizi Energetici), la società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla quale è attribuito l’incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia. Il Comune di Tito è stato premiato per aver messo in campo “uno degli interventi più virtuosi del patrimonio pubblico che hanno utilizzato gli strumenti di incentivo del GSE” in Basilicata, vale a dire la riqualificazione del plesso scolastico che ospita la Scuola media “Giovanni Pascoli”.

La premiazione è avvenuta nel pomeriggio presso la sala Inguscio della Regione Basilicata, in via Vincenzo Verrastro a Potenza. L’iniziativa tenutasi a Potenza è la quarta tappa italiana del progetto «RoadShow GSE – Diamo energia al cambiamento», con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei servizi e dei meccanismi incentivanti offerti dal GSE agli enti locali. L’intento è quello di favorire l’accelerazione della transizione energetica sul territorio italiano, con Tito che ha accolto in maniera esemplare questa opportunità.

“Siamo soddisfatti ed orgogliosi che il GSE – ha dichiarato il Sindaco Graziano Scavone – riconosca lo sforzo ed il lavoro dell’amministrazione comunale di Tito profuso in questi anni, per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, a partire dagli edifici scolastici. Un impegno che ha visto amministratori, ufficio tecnico comunale e professionisti incaricati, lavorare in piena sinergia con il GSE, coordinando sin dalle fasi progettuali gli strumenti incentivanti, come il Conto Termico, con la definizione degli interventi di riqualificazione energetica realizzati sugli edifici comunali. Un rapporto proficuo – ha concluso Scavone nel ritirare il premio a Potenza – che ha consentito di recuperare importanti risorse finanziarie, oltre 400 mila euro a copertura totale dei lavori di efficientamento effettuati sulla Scuola Media Pascoli, e che prosegue in altri interventi già in cantiere, come gli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico sulla scuola primaria Cafarelli e sulla configurazione della comunità energetica di Tito”.

All’iniziativa erano presenti gli assessori regionali Francesco Fanelli e Cosimo Latronico, il presidente Anci Basilicata Andrea Bernardo, il presidente del GSE Paolo Arrigoni, Federica Stabile, Estella Pancaldi, Eleonora Egalini ed Enrica Cottatellucci del GSE.

Paola Romano