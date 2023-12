Ad Auletta ancora dubbi sull’impianto di Biometano:striscioni di protesta in occasione del convegno sulle comunità energetiche

Si è tenuto ieri pomeriggio presso l’Auditorium Casa delle Parole ad Auletta l’incontro sulle comunità energetiche e sulla reale possibilità di risparmi in termini economici per i cittadini. L’evento è stato organizzato dal comitato “Auletta Casa Mia” ed ha visto presenti il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, l’ingegnere Michele Gagliardi e la giornalista Sara Manisera, che ha moderato il convegno. Lo scopo dell’incontro è stato quello di discutere nuovamente sul mega impianto di Biometano che sorgerà in località Cerreta a ridosso del fiume Tanagro ad Auletta. I cittadini presenti,si sono mostrati ancora una volta preoccupati e non favorevoli sulla reale possibilità di realizzazione del mega impianto, mentre il primo cittadino, Pessolano, ha dichiarato di essere “propenso alla sua realizzazione in quanto non può che portare benefici al territorio aulettese,ma ha ribadito che saranno stesso i cittadini a scegliere democraticamente se volerlo o no”. Al convegno era presente anche l’ingegnere Michele Gagliardi che ha illustrato cosa si intende per comunità energetiche e su come possano rappresentare una valida alternativa alla crisi climatica, riuscendo a portare un reale beneficio per l’intera comunità.

Gagliardi ha spiegato, avvelendosi della propria esperienza personale, in quanto lui stesso fa parte di una comunità energiche, che tali comunità non sono altro che “delle associazioni di cittadini i quali, unendosi, producono e scambiano energia elettrica creando risparmio sul costo della bolletta. Inoltre il numero delle persone che possono comporla non è definità. Anzi, più è ampia la comunità e più occorre una capillare organizzazione ma i benefici risulteranno maggiori”. Le comunità energetiche nascono nei paesi del nord Europa ma risultano essere una valida risposta a un reale risparmio in Italia e per l’intera comunità di Auletta. L’ingegnere in aggiunta chiarisce che i fondi del PNRR, piano nazionale di ripresa e residenza, possono essere utilizzati anche per creare queste comunità energetiche.

Mariela D’Elia